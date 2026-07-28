Соцсеть X Илона Маска запустил платежный сервис X Money

Соцсеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, запустила банковский сервис внутри приложения под названием X Money. Услуги доступны только пользователям из США, оформившим подписку Premium или Premium+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карта X Money

Фото: x.money Карта X Money

Фото: x.money

На официальной странице X Money указано, что пользователям доступны мгновенные переводы по карте X, 3%-ный кешбэк, а также ставки по вкладу до 6% годовых. Пользователям также предлагают выпустить физическую карту, на которую можно нанести свое имя пользователя в X.

Депозиты хранятся в Cross River Bank и застрахованы на сумму до $250 тыс. Каждая транзакция защищена системой управления рисками Visa.

В феврале Илон Маск объявил о реструктуризации компании xAI и запуске бета-версии Х Money. По мнению бизнесмена, сервис «может стать местом, где сосредоточены все деньги, центральным источником всех денежных операций».