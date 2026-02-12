Маск объявил о реорганизации компании xAI

Предприниматель Илон Маск объявил о реструктуризации технологической компании xAI. Кроме того, в ближайшие два месяца будет запущена бета-версия платежного приложения Х Money для соцсети Х, сообщил бизнесмен.

Теперь xAI будет включать четыре подразделения:

чат-бот и голосовой помощник Grok;

проекты по программированию;

генератор видео Imagine;

компания по разработке ПО Macrohard.

«Важна скорость и ускорение. Если вы двигаетесь быстрее, вы станете лидером»,— сказал Илон Маск сотрудникам на встрече (цитата по Bloomberg). По мнению предпринимателя, Х Money «может стать местом, где сосредоточены все деньги, центральным источником всех денежных операций».

«Это действительно станет переломным моментом»,— добавил бизнесмен. Пользователи, которым необходима только функция передачи сообщений, могут использовать отдельное приложение XChat, не посещая соцсеть X, рассказал Илон Маск. Х Money также будет доступно в версии для компьютеров и сможет поддерживать групповые видеозвонки.