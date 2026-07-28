Стоимость проживания в отелях Ставрополья выросла до 14 тысяч рублей

Средняя стоимость проживания в гостиницах Ставропольского края продолжает расти на фоне высокого туристического спроса и нехватки качественного номерного фонда. По данным Министерства туризма и оздоровительных курортов региона, по итогам 2025 года средняя стоимость суток размещения в гостиницах составила около 11 тыс. руб., а к лету 2026 года показатель может достичь 14 тыс. руб., что на 11,5% выше уровня прошлого года, следует из ответа ведомства на официальный запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев Фото: Виктор Коротаев

В министерстве отмечают, что в течение 2025 года цены на размещение в гостиницах выросли на 4–14% по сравнению с 2024 годом. При этом динамика оказалась неоднородной. В трехзвездочных гостиницах средняя стоимость проживания на одного человека снизилась на 2% и составила 1,985 тыс. руб. В четырех- и пятизвездочных объектах снижение достигло 1,37%, до 3,137 тыс. руб. Вместе с тем уже в начале летнего сезона 2025 года средняя стоимость гостиничного номера выросла до 12 тыс. руб.

Рост цен продолжился и в 2026 году. По информации краевого Минтуризма, в начале года средняя стоимость ночи в санаториях достигла около 13 тыс. руб., что на 20% превышает показатель предыдущего года. По состоянию на середину июля стоимость размещения в двухместном номере в среднем составляла около 12 тыс. руб., а по итогам летнего сезона средняя цена за ночь в гостиницах региона, по прогнозу ведомства, увеличится до 14 тыс. руб.

В министерстве связывают подорожание сразу с несколькими факторами. Прежде всего речь идет о сохраняющемся высоком интересе туристов к Ставропольскому краю, особенно к курортам Кавказских Минеральных Вод, где спрос на санаторно-курортное лечение остается одним из самых высоких в стране. Дополнительное давление на рынок оказывает дефицит качественного номерного фонда. Кроме того, гостиницы продолжают нести растущие расходы на коммунальные услуги, продукты питания, энергоресурсы и содержание объектов, что также отражается на стоимости проживания.

Несмотря на увеличение цен, туристический спрос остается устойчивым. По данным министерства, в 2026 году интерес к отдыху в Ставропольском крае вырос еще на 2%. При этом изменилась модель поведения путешественников. Средняя продолжительность пребывания увеличилась с двух до трех ночей, однако туристы стали внимательнее относиться к расходам и чаще выбирать гостиницы категории три звезды.

Стоимость проживания в гостиницах Ставропольского края растет на протяжении последних нескольких лет вслед за увеличением туристического потока. Регион остается одним из крупнейших центров внутреннего оздоровительного туризма в России, а курорты Кавказских Минеральных Вод регулярно входят в число самых востребованных направлений для отдыха и санаторно-курортного лечения. На этом фоне власти региона реализуют проекты по строительству новых гостиниц и расширению номерного фонда, рассчитывая частично снизить дефицит мест размещения и сдержать дальнейший рост цен.

Станислав Маслаков