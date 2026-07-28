Объем госзакупок лекарств против гепатита C достиг 50 млрд руб.

Экспертная группа «Здравресурс» проанализировала государственные траты препаратов для лечения гепатита С по итогам 2025 года и первого полугодия 2026-го. Согласно отчету, с которым ознакомился “Ъ” (подготовлен ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, отмечается 28 июля), объем финансирования закупок противовирусных препаратов в 2025 году достиг 24,56 млрд руб.— это на 17% выше уровня предыдущего года и почти втрое превышает показатель 2022 году. В текущем году бюджетные расходы составили 22,5 млрд руб., приблизившись к совокупным тратам всего прошлого года.

С 2025 года в РФ действует федеральный проект «Борьба с гепатитом С» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Его цель — снизить в течение пяти лет заболеваемость хроническим гепатитом С на 15% и смертность от него на 20%. Реализация этих мер, прогнозирует Минздрав, позволит сохранить жизни почти 100 тыс. человек. С момента запуска проекта, посчитали в «Здравресурсе», власти направили на борьбу с заболеванием 66,7 млрд руб.— на 50% больше, чем за предыдущие десять лет. Параллельно с ростом финансирования увеличивается и число закупаемых курсов терапии, выяснили эксперты. В 2025 году было закуплено свыше 100 тыс. курсов, а за последние два года — более 167 тыс. В 2026 году медицинские учреждения получили свыше 150 тыс. курсов терапии. В 2025 году охват лечением составил 13% от общего числа пациентов в регистре.

Несмотря на положительную динамику, эксперты указывают на риски, который могут затормозить элиминацию гепатита. Исходя из данных регистра и цен 2026 года для полного охвата всех состоящих на учете пациентов нужно ежегодно выделять не менее 24,5 млрд руб. в течение пяти лет — суммарно около 122,7 млрд руб. Но в «Здравресурсе» считают, что реальное число больных в 2,5 раза больше, чем в регистре Минздрава. Исходя из этих оценок необходимый годовой бюджет — 42,4 млрд руб. При сохранении финансирования на уровне 2026 года (около 30 млрд руб. в год) выполнить задачу получится только при снижении стоимости курса терапии до 125 тыс. руб.— для этого нужно снизить цену средней пангенотипной схемы лечения (комбинации препаратов, действующих на все виды гепатита С) приблизительно на 80%, поясняет «Здравресурс». Предельные цены на препараты не меняются в течение длительного времени (лимит цен устанавливается Минздравом), однако в настоящее время их можно уменьшить, отмечают эксперты.

Подробнее — в материале «От гепатита С помогли материально».