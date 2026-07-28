От гепатита С помогли материально

Россия наращивает темпы борьбы с вирусным гепатитом С: объем государственных закупок лекарств, по данным «Здравресурса», достиг почти 50 млрд руб. за последние полтора года. Только в 2025 году финансирование выросло на 17%. На фоне этих достижений эксперты говорят о проблемах, мешающих эффективной борьбе с заболеванием. Согласно независимой экспертной оценке, число страдающих хроническим гепатитом С в 2,5 раза больше официальных данных Минздрава, а значит, выделяемое государством финансирование недостаточно. Кроме того, отмечает эксперт, сохраняется проблема с проведением тестов и выявлением новых случаев заражения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Экспертная группа «Здравресурс» проанализировала государственные траты препаратов для лечения гепатита С по итогам 2025 года и первого полугодия 2026-го. Согласно отчету, с которым ознакомился “Ъ” (подготовлен ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, отмечается 28 июля), объем финансирования закупок противовирусных препаратов в 2025 году достиг 24,56 млрд руб.— это на 17% выше уровня предыдущего года и почти втрое превышает показатель 2022 году. В текущем году бюджетные расходы составили 22,5 млрд руб., приблизившись к совокупным тратам всего прошлого года.

По оценкам ВОЗ, в мире хронической формой гепатита С страдают около 47 млн человек, ежегодно заражается около 900 тыс. В 2024 году от заболевания умерло примерно 239 тыс. человек. Согласно федеральному регистру больных гепатитами Минздрава, в РФ насчитывается 792 тыс. граждан с диагнозом гепатит С. В 2025 году министерство выявило 58 тыс. новых больных.

С 2025 года в РФ действует федеральный проект «Борьба с гепатитом С» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Его цель — снизить в течение пяти лет заболеваемость хроническим гепатитом С на 15% и смертность от него на 20%. Реализация этих мер, прогнозирует Минздрав, позволит сохранить жизни почти 100 тыс. человек. С момента запуска проекта, посчитали в «Здравресурсе», власти направили на борьбу с заболеванием 66,7 млрд руб.— на 50% больше, чем за предыдущие десять лет. Параллельно с ростом финансирования увеличивается и число закупаемых курсов терапии, выяснили эксперты. В 2025 году было закуплено свыше 100 тыс. курсов, а за последние два года — более 167 тыс. В 2026 году медицинские учреждения получили свыше 150 тыс. курсов терапии. В 2025 году охват лечением составил 13% от общего числа пациентов в регистре.

Несмотря на положительную динамику, эксперты указывают на риски, который могут затормозить элиминацию гепатита. Исходя из данных регистра и цен 2026 года для полного охвата всех состоящих на учете пациентов нужно ежегодно выделять не менее 24,5 млрд руб. в течение пяти лет — суммарно около 122,7 млрд руб. Но в «Здравресурсе» считают, что реальное число больных в 2,5 раза больше, чем в регистре Минздрава. Исходя из этих оценок необходимый годовой бюджет — 42,4 млрд руб. При сохранении финансирования на уровне 2026 года (около 30 млрд руб. в год) выполнить задачу получится только при снижении стоимости курса терапии до 125 тыс. руб.— для этого нужно снизить цену средней пангенотипной схемы лечения (комбинации препаратов, действующих на все виды гепатита С) приблизительно на 80%, поясняет «Здравресурс». Предельные цены на препараты не меняются в течение длительного времени (лимит цен устанавливается Минздравом), однако в настоящее время их можно уменьшить, отмечают эксперты.

Тревогу у авторов отчета вызывает ситуация с лечением пациентов, у которых гепатит С сочетается с ВИЧ. В 2025 году, согласно постановлению правительства №1512 (в нем утверждены правила обеспечения лекарствами лиц, инфицированных двумя вирусами), на терапию этой категории пациентов выделялось 3 млрд руб., закуплено 10,5 тыс. курсов. В 2026 году финансирование выросло до 5,5 млрд руб., а число курсов увеличилось втрое — до 30,7 тыс.

Несмотря на это, считают в «Здравресурсе,» сохраняется дефицит бюджета около 2 млрд руб., и половина потребности в препарате софосбувир (велпатасвир) остается незакрытой.

В Минздраве “Ъ” заявили, что ведомственный Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан закупает лекарства в «установленном законом порядке и в пределах выделенного бюджета». «Для обеспечения потребностей проводится анализ обеспеченности и осуществляются приоритетные поставки в регионы с наименьшими запасами препаратов,— сказали в ведомстве.— Кроме того, осуществляется перераспределение лекарственных препаратов между регионами, опережающие закупки».

Ситуация с лечением гепатита С улучшается, подтверждает глава общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко, но остается ряд организационных проблем. Закупки необходимых лекарств, поясняет он, начинаются в начале года. «Препараты поступают лишь к маю, а потом их нужно быстро раздать через ограниченное число специалистов и нормативную пропускную способность дневных стационаров. Это формирует очереди»,— объясняет господин Коваленко. По ОМС, напоминает он, каждая клиника закупает препараты самостоятельно и только на месяц, получая деньги от территориального фонда ОМС с задержкой. Никита Коваленко обращает внимание и на проблему выявляемости инфицированных. По данным Роспотребнадзора, в 2025 году на гепатит С было обследовано более 27 млн человек — на 11% больше, чем в 2024 году. Опрос организации «Вместе против гепатита» показал: после запуска в 2024 году обязательного скрининга на гепатит С во время диспансеризации выяснилось, что 30% опрошенным диагностику вообще не предлагали, а 11% от нее отказались.

Наталья Костарнова