Руководство «Энергомеры» и «Монокристалла» подозревают в выводе 800 млн рублей

Сотрудники УМВД и регионального управления ФСБ по Ставрополю установили, что двое руководителей крупных промышленных структур допустили невозврат в Россию валютной выручки на сумму свыше 800 млн руб. в результате намеренно незавершенной сделки по продаже доли в уставном капитале иностранному юридическому лицу, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

Совместная операция сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД Ставрополя и регионального управления ФСБ завершилась возбуждением уголовного дела в отношении президента АО «Концерн «Энергомера» и директора ООО «Монокристалл». Им инкриминируется нарушение обязательств по репатриации иностранной валюты — деяние, квалифицированное следствием по части 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе расследования установлено, что в 2024 году один из фигурантов дела инициировал корпоративную сделку внутри подконтрольного ему холдинга. Стопроцентный пакет в уставном капитале одной из дочерних структур был реализован зарубежному юридическому лицу, не имеющему статуса российского резидента. Стоимость актива по актуальному на момент заключения соглашения валютному курсу превысила 800 млн руб.

Согласно условиям договора о переходе права собственности, компания-покупатель была обязана перечислить оговоренную сумму на счет российской стороны не позднее чем через шесть месяцев после подписания документов. Тем не менее средства на счёт продавца так и не поступили.

Следствие полагает, что речь идет не о коммерческом расчёте, а о заранее согласованных действиях: глава холдинга, действуя в сговоре со вторым обвиняемым и аффилированными с ним деловыми партнерами, целенаправленно уклонился от взыскания задолженности. Претензионная переписка с иностранным контрагентом не велась, официальные требования о погашении долга не выдвигались, исковые заявления в судебные инстанции не подавались.

Уголовное дело возбуждено следователем Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Расследование продолжается.

Станислав Маслаков