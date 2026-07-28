Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу

Зинедин Зидан стал главным тренером сборной Франции по футболу. Об этом сообщается в социальных сетях национальной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зинедин Зидан

Фото: Abdul Saboor / Reuters Зинедин Зидан

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Контракт с 54-летним французским специалистом рассчитан до 2030 года. На этом посту он сменил Дидье Дешама, возглавлявшего сборную с 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира (2018), а также стала серебряным призером мирового (2022) и европейского (2016) первенств.

«После "Реала" я хотел только работать в сборной. Я мог принять какой-нибудь трехлетний проект, пока Дешам оставался на своем посту. Когда в январе 2025 года он объявил о своем решении уйти, уже на следующий день я понял, что хочу стать следующим тренером. Затем мы встретились с президентом Федерации футбола Франции и достигли соглашения»,— заявил Зинедин Зидан на пресс-конференции.

В составе сборной Франции Зинедин Зидан выиграл чемпионат мира (1998) и чемпионат Европы (2000). В 1998 году он стал обладателем «Золотого мяча». В качестве тренера француз возглавлял мадридский «Реал» (2016–2018, 2019–2021). Команда трижды выиграла Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.

Подробнее — в материале «Ъ» «К одиннадцати туз».

Арнольд Кабанов