Пять человек пострадали при ударе БПЛА по автобусу в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский автобус в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, сообщил глава города Иван Приходько. Подробности о состоянии пострадавших он не привел.

За последний месяц Горловка неоднократно подвергалась атакам БПЛА. 16 июля беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи, были ранены трое сотрудников медицинской бригады. 26 июля дрон ударил по машине скорой в центре Горловки. Пострадали три медработника, а также один мирный житель.