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Три сотрудника скорой помощи ранены при ударе дрона ВСУ по Горловке

Три сотрудника скорой помощи получили ранения при ударе БПЛА по автомобилю Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

По словам господина Приходько, дрон ударил по машине скорой помощи в центре Горловки. При атаке дрона пострадал еще один мирный житель, добавил мэр.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка. Сегодня днем Иван Приходько писал о семи пострадавших мирных жителях при ударе дрона в Никитовском районе города. Позднее мэр сообщил о четырех погибших из-за атаки БПЛА.

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