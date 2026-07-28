Ставропольский бизнес привлек почти 1 млрд рублей благодаря гарантийной поддержке

Предприятия малого и среднего бизнеса Ставропольского края в первом полугодии 2026 года привлекли 962 млн руб. финансирования благодаря поручительствам регионального Гарантийного фонда. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По его словам, за шесть месяцев фонд предоставил предпринимателям 76 поручительств на общую сумму 464 млн руб. Этот механизм позволяет компаниям получать банковские кредиты при недостатке собственного залогового обеспечения.

«Гарантийный фонд предоставил 76 поручительств на общую сумму 464 млн руб. Благодаря этому бизнес привлек на развитие 962 млн руб.»,— отметил господин Доронин.

Министр добавил, что гарантийная поддержка является одной из мер, действующих в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и регионального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. Всего в Ставропольском крае сегодня действует более 70 инструментов поддержки бизнеса.

Валерий Климов