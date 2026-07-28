Полиция вызвала Костю Цзю в детский центр по делу о хищении у него 7 млн руб.
Как стало известно «Ъ», полиция проведет проверку показаний на месте российского боксера Константина Цзю, обвинившего создателя детского развивающего центра «Катюша» Игоря Козьякова в хищении у него 7 млн руб, которые тот у него одолжил. Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах.
Костя Цзю
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
«Проверка показаний пройдет в здании центра на улице 6-я Кожуховская, 15, корп. 2», — рассказал собеседник издания. Адвокат Козьякова Ольга Карлова подтвердила следственные действия , которые, по ее данным, запланированы во второй половине дня. По ее словам, проверка показаний в здании дошкольного учреждения проводится в связи с тем, что ранее, на очной ставке в середине июля Цзю и Козьяков дали «диаметрально противоположные показания»: «Козьяков рассказал, что потратил полученные деньги, расширив площадь детского сада и сделав ремонт, а Цзю утверждает, что этого не было и он этого не видел», — пояснила адвокат. По ее мнению, спортсмен оговаривает ее доверителя и «дал заведомо-ложные показания, чтобы выбить проценты, которые Козьяков не смог выплатить из-за ковида и последовавшего за ним финансовых трудностей».
Она сообщила, что в ближайшее время будет допрошена жена Козьякова, которая готова предоставить фотографии, а также видео ремонта. «Она также настаивает на очной ставке с Константином Цзю и проверке показании на месте», — заявила адвокат.
Как ранее писал «Ъ», абсолютный чемпион мира по боксу в 2018-2019 годах одолжил учредителю и бывшему гендиректору ООО «ИК-Концерн», работавшего под брендом детского развивающего центра «Катюша», 7 млн руб на развитие бизнеса под 34%, и тот не смог вернуть большую часть долга.
Козьяков подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако обвинение ему пока не предъявлено. По данным «Ъ», господин Цзю не единственный потерпевший, заявления в полицию написали еще как минимум два человека. Сам господин Цзю не дает комментарии прессе. Господин Козьяков настаивает на гражданско-правовых отношениях со спортсменом.
Игоря Козьякова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), однако обвинение пока не предъявлено. Эта статья Уголовного кодекса является квалифицированной формой мошенничества и предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. По этой статье расследуются дела о хищении крупных денежных сумм, например, в Ярославле жительница отдала мошенникам 9 млн руб., а пенсионер из Нижнего Новгорода — почти 11 млн руб. В Удмуртии у 77-летней пенсионерки было похищено более 1,2 млн руб. под предлогом предотвращения незаконных транзакций.
В целом, мошенничество является распространенным уголовным преступлением, где каждое шестое зарегистрированное преступление относится к этой категории. Оно может быть совершено с использованием IT-технологий, а также путем обмана или злоупотребления доверием. Правоохранительные органы регулярно предупреждают россиян о новых мошеннических схемах, таких как фальшивые чаты подъездов или предложения о дополнительном заработке на брокерских сделках.