Полиция вызвала Костю Цзю в детский центр по делу о хищении у него 7 млн руб.

Как стало известно «Ъ», полиция проведет проверку показаний на месте российского боксера Константина Цзю, обвинившего создателя детского развивающего центра «Катюша» Игоря Козьякова в хищении у него 7 млн руб, которые тот у него одолжил. Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Костя Цзю

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Костя Цзю

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Проверка показаний пройдет в здании центра на улице 6-я Кожуховская, 15, корп. 2», — рассказал собеседник издания. Адвокат Козьякова Ольга Карлова подтвердила следственные действия , которые, по ее данным, запланированы во второй половине дня. По ее словам, проверка показаний в здании дошкольного учреждения проводится в связи с тем, что ранее, на очной ставке в середине июля Цзю и Козьяков дали «диаметрально противоположные показания»: «Козьяков рассказал, что потратил полученные деньги, расширив площадь детского сада и сделав ремонт, а Цзю утверждает, что этого не было и он этого не видел», — пояснила адвокат. По ее мнению, спортсмен оговаривает ее доверителя и «дал заведомо-ложные показания, чтобы выбить проценты, которые Козьяков не смог выплатить из-за ковида и последовавшего за ним финансовых трудностей».

Она сообщила, что в ближайшее время будет допрошена жена Козьякова, которая готова предоставить фотографии, а также видео ремонта. «Она также настаивает на очной ставке с Константином Цзю и проверке показании на месте», — заявила адвокат.

Как ранее писал «Ъ», абсолютный чемпион мира по боксу в 2018-2019 годах одолжил учредителю и бывшему гендиректору ООО «ИК-Концерн», работавшего под брендом детского развивающего центра «Катюша», 7 млн руб на развитие бизнеса под 34%, и тот не смог вернуть большую часть долга.

Козьяков подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако обвинение ему пока не предъявлено. По данным «Ъ», господин Цзю не единственный потерпевший, заявления в полицию написали еще как минимум два человека. Сам господин Цзю не дает комментарии прессе. Господин Козьяков настаивает на гражданско-правовых отношениях со спортсменом.