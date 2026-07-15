Константин Цзю прошел очную ставку

“Ъ” стали известны подробности очной ставки, которую московская полиция провела между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Константином Цзю и создателем детского развивающего центра (ДРЦ) «Катюша» Игорем Козьяковым. Предприниматель подозревается в хищении у спортсмена 7 млн руб., одолженных на развитие бизнеса. В ходе следственного мероприятия, занявшего более восьми часов, спортсмен утверждал, что его обманули. Господин Козьяков, в свою очередь, настаивал, что задержки с погашением долга были вызваны объективными обстоятельствами и что он намеревался расплатиться полностью, но господин Цзю ждать не захотел.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Боксер Костантин Цзю

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Посчитал хорошей инвестицией Очная ставка между Константином Цзю и Игорем Козьяковым, учредителем и бывшим гендиректором ООО «ИК-Концерн», была назначена руководителем следственного отдела ОМВД по Головинскому району Москвы на два часа дня 14 июля. Мероприятие проводилось в рамах уголовного дела, возбужденного, как сообщал ранее “Ъ”, 23 ноября 2025 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Расследование было начато по заявлению господина Цзю. Спортсмен приехал в ОМВД вместе с женой Татьяной. Видимо, чтобы оградить супругов от журналистов, их провели в отдел полиции через черный ход. Мероприятие затянулось, его участники разошлись около половины одиннадцатого вечера. В ведении аудио- и видеозаписи адвокату подозреваемого Ольге Карловой было отказано. В ходе очной ставки, по данным источников “Ъ”, Константин Цзю рассказал, что познакомился с Игорем Козьяковым в 2016 году, когда привел своего ребенка в детский центр «Катюша». Между мужчинами сложились дружеские отношения. Два года спустя, по словам спортсмена, господин Козьяков попросил у него в долг 5 млн руб. на ремонт центра под 34% годовых, поскольку не смог получить кредит на нужную сумму. Боксер согласился, поскольку посчитал предложение «хорошей инвестицией» и хотел получить прибыль. К тому же стороны договорились о взаимозачете, в частности, о том, что господин Цзю сможет частично не оплачивать пребывание и обучение своих маленьких детей в центре. В октябре 2018 года был подписан договор займа, сообщил следователю боксер. А в феврале 2019 года предприниматель попросил еще 2 млн руб.— на дальнейшее развитие бизнеса: открытие дошкольного учреждения, филиала «Катюши». На этот раз под 34% ежемесячно, отметил господин Цзю. Спортсмен и на этот раз одолжил требуемую сумму. Первые несколько месяцев господин Козьяков постоянно отдавал ему по 225 тыс. руб., рассказал господин Цзю, затем суммы уменьшились, были и перерывы, а последние выплаты оказались незначительными — по 10–15 тыс. руб. В настоящее время основное тело займа в размере 7 млн руб. ему не выплачено, сказал боксер, обещанные проценты он не получает. Константин Цзю также отметил, что он выиграл гражданский суд у Игоря Козьякова. Тот подал встречный иск с указанием, что спортсмен не оплачивал пребывание своих детей в «Катюше», стороны договорились, что соответствующая сумма будет вычтена из основного долга.

«Очень хорошо общались» Игорь Козьяков, по данным источников, согласился с оппонентом лишь отчасти. Он не признал, что основной долг по-прежнему составляет 7 млн руб. «Подтвержденная переводами и судебными решениями сумма выплат составляет 4 млн 270 тыс. руб.»,— пояснил он. Он рассказал, что с Константином и Татьяной Цзю «очень хорошо общался», они вместе отмечали праздники, дети спортсмена ходили в садик предпринимателя. Когда же речь зашла о займе — совместно обсуждали расширение бизнеса, предприниматель делал в центре ремонт, «и Цзю видел это». Константин Цзю преследует своего партнера с помощью судов и полиции По словам господина Козьякова, выплаты он прекратил из-за ковида, когда большинство детей перестали посещать его учреждение и доходов не стало. Предприниматель сообщил следователю, что он предложил спортсмену водить к нему детей бесплатно до тех пор, когда он возобновит платежи по долгу. Сын и дочь боксера посещали «Катюшу» с 2017 по 2022 год, отметил подозреваемый. Однако, когда он принес господину Цзю очередные 200 тыс. руб. и предложил продлить договор на дочку, тот, по словам господина Козьякова, потребовал закрыть весь долг на сумму 5 млн руб., а дочери предоставить годовое бесплатное посещение «Катюши». Просьбу об отсрочке спортсмен не принял, подчеркнул предприниматель. Во время гражданского процесса, сказал господин Козьяков, его представитель предлагала оппоненту заключить мировое соглашение с разными вариантами погашения долга, вплоть до единовременной выплаты 4 млн руб., но понимания не нашла. При этом, подчеркнул господин Козьяков, спортсмену было хорошо известно о его тяжелом финансовом положении. Сам господин Козьяков инициировать собственное банкротство, по его словам, не собирался, был твердо намерен расплатиться со временем со всеми долгами. Игорь Козьяков также отметил, что спортсмен признал в показаниях следователю, что он продолжал делать выплаты после некоторого перерыва, вызванного ковидом, однако этот факт в гражданском суде отражен не был, равно как и то обстоятельство, что потерпевший не оплачивал пребывание своих детей в «Катюше». Это и стало, по словам господина Козьякова, причиной встречных исков.

О праве на залог не вспомнил После того как подозреваемый и потерпевший изложили свои версии событий, последовали уточняющие вопросы от следователя. Отвечая на них, Константин Цзю, в частности, сообщил, что не интересовался в деталях, какие работы в центре проводились на одолженные им деньги, по его мнению, ничего из указанных при займе планов оппонент не выполнил. Не смог вспомнить спортсмен и представителя господина Козьякова, которая предлагала урегулировать вопрос с мировым соглашением. В свою очередь, господин Козьяков сообщил, что в 2018–2020 годах была увеличена площадь «Катюши» со 150 до 260 кв. м, был проведен ремонт всех помещений, улучшен дизайн, сделаны душ и отдельные туалеты вместо общего,— «полностью обустроили садик». «Все денежные средства были использованы в интересах ДРЦ “Катюша”»,— резюмировал он. Что касается выплаты больших процентов по займу, то господин Козьяков сообщил, что она обеспечивалась изначально договором залога прав требования на сумму 707 тыс. руб., которые поступали от родителей. Эта сумма, подчеркнул предприниматель, в два раза превышала обязательства, и господин Цзю мог при необходимости наложить на них взыскание. На вопрос, предоставлялась ли господину Цзю финансовая отчетность о проведении работ в центре «Катюша», господин Козьяков ответил, что брал деньги в долг как физическое лицо и не обязан был отчитываться об их целевом расходовании, и в гражданском суде этот вопрос даже не рассматривался. Последняя часть очной ставки была отведена под вопросы сторон друг к другу. Отвечая адвокату Ольге Карловой, Константин Цзю сообщил, что не помнил о договоре залога прав требования, иначе воспользовался бы им. При этом он признал свою подпись под ним. Боксер не ответил, почему не переуступил права требования долга третьим лицам. Он уточнил, что второй заем на 2 млн давал, чтобы в сложившейся ситуации «садик не закрылся», и подтвердил, что предприниматель не раз «по-дружески» помогал его семье: подвозил детей, в том числе в медучреждения, бесплатно обеспечил доставку в Крым стройматериалов, а также выплатил ему в виде денег и услуг более 4,2 млн руб. Он сообщил, что решил обратиться в полицию, поскольку после гражданских судов был уверен, что денег от предпринимателя уже не получит «Мы написали заявление и замечания к протоколу очной ставки,— сообщила “Ъ” адвокат подозреваемого Ольга Карлова.— Указали, что начальник следственного отдела необоснованно отклонила наше ходатайство о ведении видео- и аудиозаписи следственного мероприятия даже после того, как мы попросили приобщить их к уголовному делу с обязательством о неразглашении. Кроме того, она без каких-то оснований отвела ряд наших вопросов к Константину Цзю, которые были необходимы для установления истины». Адвокат и ее подзащитный по-прежнему настаивают, что в данном случае речь идет исключительно о гражданско-правовых отношениях, что подтверждается вступившими в силу решениями Лефортовского суда по искам Константина Цзю и Игоря Козьякова. «В гражданском суде интересы Цзю представлял профессиональный адвокат,— подчеркнула госпожа Карлова.— Тогда никто не говорил о мошенничестве или нецелевом расходовании займов. Потому что при наличии встречных требований и встречного исполнительного производства не может быть в действиях моего подзащитного состава преступления — отсутствует изначальный умысел на хищение». “Ъ” не удалось дозвониться до Константина Цзю или получить от него комментарий путем переписки в мессенджерах.

Александр Александров, Мария Локотецкая