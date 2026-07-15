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Константин Цзю прошел очную ставку

Следственное действие с участием боксера Цзю заняло более восьми часов

“Ъ” стали известны подробности очной ставки, которую московская полиция провела между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Константином Цзю и создателем детского развивающего центра (ДРЦ) «Катюша» Игорем Козьяковым. Предприниматель подозревается в хищении у спортсмена 7 млн руб., одолженных на развитие бизнеса. В ходе следственного мероприятия, занявшего более восьми часов, спортсмен утверждал, что его обманули. Господин Козьяков, в свою очередь, настаивал, что задержки с погашением долга были вызваны объективными обстоятельствами и что он намеревался расплатиться полностью, но господин Цзю ждать не захотел.

Боксер Костантин Цзю

Боксер Костантин Цзю

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Боксер Костантин Цзю

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Посчитал хорошей инвестицией

Очная ставка между Константином Цзю и Игорем Козьяковым, учредителем и бывшим гендиректором ООО «ИК-Концерн», была назначена руководителем следственного отдела ОМВД по Головинскому району Москвы на два часа дня 14 июля. Мероприятие проводилось в рамах уголовного дела, возбужденного, как сообщал ранее “Ъ”, 23 ноября 2025 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Расследование было начато по заявлению господина Цзю.

Спортсмен приехал в ОМВД вместе с женой Татьяной. Видимо, чтобы оградить супругов от журналистов, их провели в отдел полиции через черный ход. Мероприятие затянулось, его участники разошлись около половины одиннадцатого вечера. В ведении аудио- и видеозаписи адвокату подозреваемого Ольге Карловой было отказано.

В ходе очной ставки, по данным источников “Ъ”, Константин Цзю рассказал, что познакомился с Игорем Козьяковым в 2016 году, когда привел своего ребенка в детский центр «Катюша». Между мужчинами сложились дружеские отношения.

Два года спустя, по словам спортсмена, господин Козьяков попросил у него в долг 5 млн руб. на ремонт центра под 34% годовых, поскольку не смог получить кредит на нужную сумму. Боксер согласился, поскольку посчитал предложение «хорошей инвестицией» и хотел получить прибыль.

К тому же стороны договорились о взаимозачете, в частности, о том, что господин Цзю сможет частично не оплачивать пребывание и обучение своих маленьких детей в центре. В октябре 2018 года был подписан договор займа, сообщил следователю боксер. А в феврале 2019 года предприниматель попросил еще 2 млн руб.— на дальнейшее развитие бизнеса: открытие дошкольного учреждения, филиала «Катюши». На этот раз под 34% ежемесячно, отметил господин Цзю. Спортсмен и на этот раз одолжил требуемую сумму.

Первые несколько месяцев господин Козьяков постоянно отдавал ему по 225 тыс. руб., рассказал господин Цзю, затем суммы уменьшились, были и перерывы, а последние выплаты оказались незначительными — по 10–15 тыс. руб. В настоящее время основное тело займа в размере 7 млн руб. ему не выплачено, сказал боксер, обещанные проценты он не получает. Константин Цзю также отметил, что он выиграл гражданский суд у Игоря Козьякова. Тот подал встречный иск с указанием, что спортсмен не оплачивал пребывание своих детей в «Катюше», стороны договорились, что соответствующая сумма будет вычтена из основного долга.

«Очень хорошо общались»

Игорь Козьяков, по данным источников, согласился с оппонентом лишь отчасти. Он не признал, что основной долг по-прежнему составляет 7 млн руб. «Подтвержденная переводами и судебными решениями сумма выплат составляет 4 млн 270 тыс. руб.»,— пояснил он. Он рассказал, что с Константином и Татьяной Цзю «очень хорошо общался», они вместе отмечали праздники, дети спортсмена ходили в садик предпринимателя. Когда же речь зашла о займе — совместно обсуждали расширение бизнеса, предприниматель делал в центре ремонт, «и Цзю видел это».

Константин Цзю преследует своего партнера с помощью судов и полиции

По словам господина Козьякова, выплаты он прекратил из-за ковида, когда большинство детей перестали посещать его учреждение и доходов не стало. Предприниматель сообщил следователю, что он предложил спортсмену водить к нему детей бесплатно до тех пор, когда он возобновит платежи по долгу. Сын и дочь боксера посещали «Катюшу» с 2017 по 2022 год, отметил подозреваемый. Однако, когда он принес господину Цзю очередные 200 тыс. руб. и предложил продлить договор на дочку, тот, по словам господина Козьякова, потребовал закрыть весь долг на сумму 5 млн руб., а дочери предоставить годовое бесплатное посещение «Катюши». Просьбу об отсрочке спортсмен не принял, подчеркнул предприниматель.

Во время гражданского процесса, сказал господин Козьяков, его представитель предлагала оппоненту заключить мировое соглашение с разными вариантами погашения долга, вплоть до единовременной выплаты 4 млн руб., но понимания не нашла.

При этом, подчеркнул господин Козьяков, спортсмену было хорошо известно о его тяжелом финансовом положении. Сам господин Козьяков инициировать собственное банкротство, по его словам, не собирался, был твердо намерен расплатиться со временем со всеми долгами.

Игорь Козьяков также отметил, что спортсмен признал в показаниях следователю, что он продолжал делать выплаты после некоторого перерыва, вызванного ковидом, однако этот факт в гражданском суде отражен не был, равно как и то обстоятельство, что потерпевший не оплачивал пребывание своих детей в «Катюше». Это и стало, по словам господина Козьякова, причиной встречных исков.

О праве на залог не вспомнил

После того как подозреваемый и потерпевший изложили свои версии событий, последовали уточняющие вопросы от следователя. Отвечая на них, Константин Цзю, в частности, сообщил, что не интересовался в деталях, какие работы в центре проводились на одолженные им деньги, по его мнению, ничего из указанных при займе планов оппонент не выполнил. Не смог вспомнить спортсмен и представителя господина Козьякова, которая предлагала урегулировать вопрос с мировым соглашением.

В свою очередь, господин Козьяков сообщил, что в 2018–2020 годах была увеличена площадь «Катюши» со 150 до 260 кв. м, был проведен ремонт всех помещений, улучшен дизайн, сделаны душ и отдельные туалеты вместо общего,— «полностью обустроили садик». «Все денежные средства были использованы в интересах ДРЦ “Катюша”»,— резюмировал он.

Что касается выплаты больших процентов по займу, то господин Козьяков сообщил, что она обеспечивалась изначально договором залога прав требования на сумму 707 тыс. руб., которые поступали от родителей.

Эта сумма, подчеркнул предприниматель, в два раза превышала обязательства, и господин Цзю мог при необходимости наложить на них взыскание.

На вопрос, предоставлялась ли господину Цзю финансовая отчетность о проведении работ в центре «Катюша», господин Козьяков ответил, что брал деньги в долг как физическое лицо и не обязан был отчитываться об их целевом расходовании, и в гражданском суде этот вопрос даже не рассматривался.

Последняя часть очной ставки была отведена под вопросы сторон друг к другу. Отвечая адвокату Ольге Карловой, Константин Цзю сообщил, что не помнил о договоре залога прав требования, иначе воспользовался бы им. При этом он признал свою подпись под ним. Боксер не ответил, почему не переуступил права требования долга третьим лицам. Он уточнил, что второй заем на 2 млн давал, чтобы в сложившейся ситуации «садик не закрылся», и подтвердил, что предприниматель не раз «по-дружески» помогал его семье: подвозил детей, в том числе в медучреждения, бесплатно обеспечил доставку в Крым стройматериалов, а также выплатил ему в виде денег и услуг более 4,2 млн руб. Он сообщил, что решил обратиться в полицию, поскольку после гражданских судов был уверен, что денег от предпринимателя уже не получит

«Мы написали заявление и замечания к протоколу очной ставки,— сообщила “Ъ” адвокат подозреваемого Ольга Карлова.— Указали, что начальник следственного отдела необоснованно отклонила наше ходатайство о ведении видео- и аудиозаписи следственного мероприятия даже после того, как мы попросили приобщить их к уголовному делу с обязательством о неразглашении. Кроме того, она без каких-то оснований отвела ряд наших вопросов к Константину Цзю, которые были необходимы для установления истины».

Адвокат и ее подзащитный по-прежнему настаивают, что в данном случае речь идет исключительно о гражданско-правовых отношениях, что подтверждается вступившими в силу решениями Лефортовского суда по искам Константина Цзю и Игоря Козьякова.

«В гражданском суде интересы Цзю представлял профессиональный адвокат,— подчеркнула госпожа Карлова.— Тогда никто не говорил о мошенничестве или нецелевом расходовании займов. Потому что при наличии встречных требований и встречного исполнительного производства не может быть в действиях моего подзащитного состава преступления — отсутствует изначальный умысел на хищение».

“Ъ” не удалось дозвониться до Константина Цзю или получить от него комментарий путем переписки в мессенджерах.

Александр Александров, Мария Локотецкая

Фотогалерея

Жизнь и карьера Кости Цзю

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«Я очень благодарен своему отцу за то, что он меня в свое время привел в секцию бокса» &lt;BR>Константин Борисович Цзю родился 19 сентября 1969 года в Серове в Свердловской области. Его отец работал на металлургическом заводе, мать была медсестрой. В возрасте девяти лет начал заниматься боксом под руководством заслуженного тренера СССР Владимира Черни

«Я очень благодарен своему отцу за то, что он меня в свое время привел в секцию бокса»
Константин Борисович Цзю родился 19 сентября 1969 года в Серове в Свердловской области. Его отец работал на металлургическом заводе, мать была медсестрой. В возрасте девяти лет начал заниматься боксом под руководством заслуженного тренера СССР Владимира Черни

Фото: Соцсети Константина Цзю

В 1986 году поступил в Свердловский инженерно-педагогический институт. Затем поступил в Орловское высшее военное командное училище связи им. М. И. Калинина КГБ СССР, где прослужил два года. Стал членом спортивного общества «Динамо» и во время службы продолжал тренировки и боксерскую карьеру

В 1986 году поступил в Свердловский инженерно-педагогический институт. Затем поступил в Орловское высшее военное командное училище связи им. М. И. Калинина КГБ СССР, где прослужил два года. Стал членом спортивного общества «Динамо» и во время службы продолжал тренировки и боксерскую карьеру

Фото: Соцсети Константина Цзю

«Я люблю быть с семьей. Это редко бывает. А еще люблю ничего не делать. Ничего. Но это бывает еще реже — три-пять дней в году» &lt;BR> В 1986 и 1987 годах становился чемпионом СССР по боксу среди юниоров. В 1988 году участвовал в Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея), дошел до четвертьфинала &lt;BR>На фото: со своим отцом Борисом Цзю и сыном Тимофеем в 1999 году

«Я люблю быть с семьей. Это редко бывает. А еще люблю ничего не делать. Ничего. Но это бывает еще реже — три-пять дней в году»
В 1986 и 1987 годах становился чемпионом СССР по боксу среди юниоров. В 1988 году участвовал в Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея), дошел до четвертьфинала
На фото: со своим отцом Борисом Цзю и сыном Тимофеем в 1999 году

Фото: Getty Images

«Люди вокруг были очень добрые. Без малейших признаков злости. Хотя эмигранты страну испортили. Сегодня все не столь радужно. Люди стали злее. У них ситуация ухудшилась, а у нас, наоборот, улучшилась, здесь люди стали добрее» &lt;BR>В 1989-м и 1991 годах выигрывал на чемпионатах Европы в Афинах (Греция) и Гетеборге (Швеция). В 1991 году стал чемпионом мира в Сиднее (Австралия). После этого выступления по приглашению тренера Джонни Льюиса и промоутера Билла Морди переехал в Австралию, получил гражданство и начал профессиональную карьеру

«Люди вокруг были очень добрые. Без малейших признаков злости. Хотя эмигранты страну испортили. Сегодня все не столь радужно. Люди стали злее. У них ситуация ухудшилась, а у нас, наоборот, улучшилась, здесь люди стали добрее»
В 1989-м и 1991 годах выигрывал на чемпионатах Европы в Афинах (Греция) и Гетеборге (Швеция). В 1991 году стал чемпионом мира в Сиднее (Австралия). После этого выступления по приглашению тренера Джонни Льюиса и промоутера Билла Морди переехал в Австралию, получил гражданство и начал профессиональную карьеру

Фото: Reuters

Дебют Кости Цзю в профессиональном боксе состоялся 1 марта 1992 года в Мельбурне (Австралия). Он встретился в поединке с австралийцем Дарреллом Хайлзом. В этом бою Костя Цзю победил техническим нокаутом менее чем за две минуты

Дебют Кости Цзю в профессиональном боксе состоялся 1 марта 1992 года в Мельбурне (Австралия). Он встретился в поединке с австралийцем Дарреллом Хайлзом. В этом бою Костя Цзю победил техническим нокаутом менее чем за две минуты

Фото: Steve Miller / AP

«На ринге — это спорт. Все, что вокруг,— шоу. Не надо это смешивать» &lt;BR>28 января 1995 года завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив в Лос-Анджелесе (США) пуэрториканца Джейка Родригеса (слева). 31 мая 1997 года потерпел первое поражение в профессиональной карьере от американца Винса Филипса и потерял свой титул

«На ринге — это спорт. Все, что вокруг,— шоу. Не надо это смешивать»
28 января 1995 года завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив в Лос-Анджелесе (США) пуэрториканца Джейка Родригеса (слева). 31 мая 1997 года потерпел первое поражение в профессиональной карьере от американца Винса Филипса и потерял свой титул

Фото: The Ring Magazine / Getty Images

21 августа 1999 года в Майами (США) победил мексиканца Мигеля Анхеля Гонсалеса (справа) и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). 3 февраля 2001 года также завоевал аналогичный титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв в поединке с американцем Шармбой Митчеллом

21 августа 1999 года в Майами (США) победил мексиканца Мигеля Анхеля Гонсалеса (справа) и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). 3 февраля 2001 года также завоевал аналогичный титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв в поединке с американцем Шармбой Митчеллом

Фото: Schechter / Allsport / Getty Images

29 июля 2000 года в Финиксе (США) дрался против мексиканца Хулио Сезара Чавеса (слева), победившего в своей профессиональной карьере в 107 боях из 115. Костя Цзю выиграл техническим нокаутом в шестом раунде

29 июля 2000 года в Финиксе (США) дрался против мексиканца Хулио Сезара Чавеса (слева), победившего в своей профессиональной карьере в 107 боях из 115. Костя Цзю выиграл техническим нокаутом в шестом раунде

Фото: Paul Connors / AP

3 ноября 2001 года стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, победив американца Заба Джуду (в центре) и вернув себе титул лучшего боксера по версии IBF. Затем дважды защищал титулы IBD, WBA и WBC

3 ноября 2001 года стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, победив американца Заба Джуду (в центре) и вернув себе титул лучшего боксера по версии IBF. Затем дважды защищал титулы IBD, WBA и WBC

Фото: Steve Marcus SM / Reuters

В 2004 году президент России Владимир Путин (слева) принял боксера в своей резиденции Ново-Огарево. Спортсмен подарил главе государства перчатки с подписью, DVD со своими боями и книгу о себе

В 2004 году президент России Владимир Путин (слева) принял боксера в своей резиденции Ново-Огарево. Спортсмен подарил главе государства перчатки с подписью, DVD со своими боями и книгу о себе

Фото: Sergei Chirikov / AP

«Все, что я в этой жизни имею, чего я добился, благодаря боксу. Он меня сформировал» &lt;BR>В 2004 году потерял титулы чемпиона WBC и WBA, так как из-за травм не смог провести бои для их защиты. 6 ноября 2004 года вновь встретился с Шармбой Митчеллом (слева), победив его техническим нокаутом в третьем раунде и защитив таким образом титул IBF

«Все, что я в этой жизни имею, чего я добился, благодаря боксу. Он меня сформировал»
В 2004 году потерял титулы чемпиона WBC и WBA, так как из-за травм не смог провести бои для их защиты. 6 ноября 2004 года вновь встретился с Шармбой Митчеллом (слева), победив его техническим нокаутом в третьем раунде и защитив таким образом титул IBF

Фото: Jeff Topping JT / HK / Reuters

В следующий раз защищал титул IBF 4 июня 2005 года в Манчестере (Великобритания) в бою против британца Рикки Хаттона (слева). Снялся с боя после 11 раундов. После этого поединка завершил профессиональную боксерскую карьеру

В следующий раз защищал титул IBF 4 июня 2005 года в Манчестере (Великобритания) в бою против британца Рикки Хаттона (слева). Снялся с боя после 11 раундов. После этого поединка завершил профессиональную боксерскую карьеру

Фото: Jon Super / AP

«Даже смерть не является поводом опоздания на тренировку» &lt;BR>Завершив карьеру, стал тренером. Обучал таких спортсменов, как Александр Поветкин, Хабиб Аллахвердиев и Денис Лебедев. В 2009 году вернулся в Россию. Основал фонд «Академия бокса Кости Цзю». В 2010 году стал главным редактором онлайн-журнала Fight Magazine. В 2012 году окончил Уральский федеральный университет по специальности «спортивный менеджмент»

«Даже смерть не является поводом опоздания на тренировку»
Завершив карьеру, стал тренером. Обучал таких спортсменов, как Александр Поветкин, Хабиб Аллахвердиев и Денис Лебедев. В 2009 году вернулся в Россию. Основал фонд «Академия бокса Кости Цзю». В 2010 году стал главным редактором онлайн-журнала Fight Magazine. В 2012 году окончил Уральский федеральный университет по специальности «спортивный менеджмент»

Фото: Reuters

«В общем-то я всего уже достиг в боксе. И если я вернусь туда, то это будет поединок уже между мной и мной, чисто во мне» &lt;BR>Заслуженный мастер спорта СССР с 1991 года. В 2011 году был включен в Международный зал боксерской славы. За свою любительскую карьеру провел 259 боев, в которых одержал 248 побед, в профессиональной — выиграл 31 бой из 34, в двух потерпел поражение, еще один был отменен. Костя Цзю является первым и единственным российским боксером, ставшим абсолютным чемпионом мира

«В общем-то я всего уже достиг в боксе. И если я вернусь туда, то это будет поединок уже между мной и мной, чисто во мне»
Заслуженный мастер спорта СССР с 1991 года. В 2011 году был включен в Международный зал боксерской славы. За свою любительскую карьеру провел 259 боев, в которых одержал 248 побед, в профессиональной — выиграл 31 бой из 34, в двух потерпел поражение, еще один был отменен. Костя Цзю является первым и единственным российским боксером, ставшим абсолютным чемпионом мира

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«За самого себя — нет, я не боюсь практически ничего. Страх у меня только за своих детей» &lt;BR>Первый раз женился в 1993 году на Наталье Аникиной. У них родились двое сыновей и дочь. Пара разошлась в 2013 году. Второй раз женился в 2015 году на Татьяне Авериной (на фото). В этом браке у спортсмена родились сын и дочь

«За самого себя — нет, я не боюсь практически ничего. Страх у меня только за своих детей»
Первый раз женился в 1993 году на Наталье Аникиной. У них родились двое сыновей и дочь. Пара разошлась в 2013 году. Второй раз женился в 2015 году на Татьяне Авериной (на фото). В этом браке у спортсмена родились сын и дочь

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2012 году Костя Цзю открыл ресторан азиатской кухни «Лодка». В 2015 году стал совладельцем компании «Лотусгрилл». Боксер владеет 25% акций организации. В 2018 году представил на своем YouTube-канале программу тренировок «Шахматы бокса»

В 2012 году Костя Цзю открыл ресторан азиатской кухни «Лодка». В 2015 году стал совладельцем компании «Лотусгрилл». Боксер владеет 25% акций организации. В 2018 году представил на своем YouTube-канале программу тренировок «Шахматы бокса»

Фото: Ресторан Лодка

Костя Цзю на презентации своей программы по боксу в фитнес-центре «5 Element» в торговом центре «Афимолл» в Москве в 2021 году

Костя Цзю на презентации своей программы по боксу в фитнес-центре «5 Element» в торговом центре «Афимолл» в Москве в 2021 году

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Я и сейчас в форме, у меня есть рекорд — 600 ударов за минуту, многие из молодых боксеров не смогут это повторить» &lt;BR>На фото: на пресс-конференции, приуроченной к матчевой встрече по боксу между командами Россия — Куба в 2023 году

«Я и сейчас в форме, у меня есть рекорд — 600 ударов за минуту, многие из молодых боксеров не смогут это повторить»
На фото: на пресс-конференции, приуроченной к матчевой встрече по боксу между командами Россия — Куба в 2023 году

Фото: Сергей Виноградов / ТАСС

Сыновья спортсмена Тим и Никита также являются профессиональными боксерами. Тим Цзю (слева) становился чемпионом мира по версии WBO, однако потерял этот титул, потерпев поражение от американца Себастьяна Фундоры (справа) 30 марта 2024 года

Сыновья спортсмена Тим и Никита также являются профессиональными боксерами. Тим Цзю (слева) становился чемпионом мира по версии WBO, однако потерял этот титул, потерпев поражение от американца Себастьяна Фундоры (справа) 30 марта 2024 года

Фото: John Locher / AP

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«Я очень благодарен своему отцу за то, что он меня в свое время привел в секцию бокса»
Константин Борисович Цзю родился 19 сентября 1969 года в Серове в Свердловской области. Его отец работал на металлургическом заводе, мать была медсестрой. В возрасте девяти лет начал заниматься боксом под руководством заслуженного тренера СССР Владимира Черни

Фото: Соцсети Константина Цзю

В 1986 году поступил в Свердловский инженерно-педагогический институт. Затем поступил в Орловское высшее военное командное училище связи им. М. И. Калинина КГБ СССР, где прослужил два года. Стал членом спортивного общества «Динамо» и во время службы продолжал тренировки и боксерскую карьеру

Фото: Соцсети Константина Цзю

«Я люблю быть с семьей. Это редко бывает. А еще люблю ничего не делать. Ничего. Но это бывает еще реже — три-пять дней в году»
В 1986 и 1987 годах становился чемпионом СССР по боксу среди юниоров. В 1988 году участвовал в Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея), дошел до четвертьфинала
На фото: со своим отцом Борисом Цзю и сыном Тимофеем в 1999 году

Фото: Getty Images

«Люди вокруг были очень добрые. Без малейших признаков злости. Хотя эмигранты страну испортили. Сегодня все не столь радужно. Люди стали злее. У них ситуация ухудшилась, а у нас, наоборот, улучшилась, здесь люди стали добрее»
В 1989-м и 1991 годах выигрывал на чемпионатах Европы в Афинах (Греция) и Гетеборге (Швеция). В 1991 году стал чемпионом мира в Сиднее (Австралия). После этого выступления по приглашению тренера Джонни Льюиса и промоутера Билла Морди переехал в Австралию, получил гражданство и начал профессиональную карьеру

Фото: Reuters

Дебют Кости Цзю в профессиональном боксе состоялся 1 марта 1992 года в Мельбурне (Австралия). Он встретился в поединке с австралийцем Дарреллом Хайлзом. В этом бою Костя Цзю победил техническим нокаутом менее чем за две минуты

Фото: Steve Miller / AP

«На ринге — это спорт. Все, что вокруг,— шоу. Не надо это смешивать»
28 января 1995 года завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив в Лос-Анджелесе (США) пуэрториканца Джейка Родригеса (слева). 31 мая 1997 года потерпел первое поражение в профессиональной карьере от американца Винса Филипса и потерял свой титул

Фото: The Ring Magazine / Getty Images

21 августа 1999 года в Майами (США) победил мексиканца Мигеля Анхеля Гонсалеса (справа) и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). 3 февраля 2001 года также завоевал аналогичный титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв в поединке с американцем Шармбой Митчеллом

Фото: Schechter / Allsport / Getty Images

29 июля 2000 года в Финиксе (США) дрался против мексиканца Хулио Сезара Чавеса (слева), победившего в своей профессиональной карьере в 107 боях из 115. Костя Цзю выиграл техническим нокаутом в шестом раунде

Фото: Paul Connors / AP

3 ноября 2001 года стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, победив американца Заба Джуду (в центре) и вернув себе титул лучшего боксера по версии IBF. Затем дважды защищал титулы IBD, WBA и WBC

Фото: Steve Marcus SM / Reuters

В 2004 году президент России Владимир Путин (слева) принял боксера в своей резиденции Ново-Огарево. Спортсмен подарил главе государства перчатки с подписью, DVD со своими боями и книгу о себе

Фото: Sergei Chirikov / AP

«Все, что я в этой жизни имею, чего я добился, благодаря боксу. Он меня сформировал»
В 2004 году потерял титулы чемпиона WBC и WBA, так как из-за травм не смог провести бои для их защиты. 6 ноября 2004 года вновь встретился с Шармбой Митчеллом (слева), победив его техническим нокаутом в третьем раунде и защитив таким образом титул IBF

Фото: Jeff Topping JT / HK / Reuters

В следующий раз защищал титул IBF 4 июня 2005 года в Манчестере (Великобритания) в бою против британца Рикки Хаттона (слева). Снялся с боя после 11 раундов. После этого поединка завершил профессиональную боксерскую карьеру

Фото: Jon Super / AP

«Даже смерть не является поводом опоздания на тренировку»
Завершив карьеру, стал тренером. Обучал таких спортсменов, как Александр Поветкин, Хабиб Аллахвердиев и Денис Лебедев. В 2009 году вернулся в Россию. Основал фонд «Академия бокса Кости Цзю». В 2010 году стал главным редактором онлайн-журнала Fight Magazine. В 2012 году окончил Уральский федеральный университет по специальности «спортивный менеджмент»

Фото: Reuters

«В общем-то я всего уже достиг в боксе. И если я вернусь туда, то это будет поединок уже между мной и мной, чисто во мне»
Заслуженный мастер спорта СССР с 1991 года. В 2011 году был включен в Международный зал боксерской славы. За свою любительскую карьеру провел 259 боев, в которых одержал 248 побед, в профессиональной — выиграл 31 бой из 34, в двух потерпел поражение, еще один был отменен. Костя Цзю является первым и единственным российским боксером, ставшим абсолютным чемпионом мира

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«За самого себя — нет, я не боюсь практически ничего. Страх у меня только за своих детей»
Первый раз женился в 1993 году на Наталье Аникиной. У них родились двое сыновей и дочь. Пара разошлась в 2013 году. Второй раз женился в 2015 году на Татьяне Авериной (на фото). В этом браке у спортсмена родились сын и дочь

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2012 году Костя Цзю открыл ресторан азиатской кухни «Лодка». В 2015 году стал совладельцем компании «Лотусгрилл». Боксер владеет 25% акций организации. В 2018 году представил на своем YouTube-канале программу тренировок «Шахматы бокса»

Фото: Ресторан Лодка

Костя Цзю на презентации своей программы по боксу в фитнес-центре «5 Element» в торговом центре «Афимолл» в Москве в 2021 году

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Я и сейчас в форме, у меня есть рекорд — 600 ударов за минуту, многие из молодых боксеров не смогут это повторить»
На фото: на пресс-конференции, приуроченной к матчевой встрече по боксу между командами Россия — Куба в 2023 году

Фото: Сергей Виноградов / ТАСС

Сыновья спортсмена Тим и Никита также являются профессиональными боксерами. Тим Цзю (слева) становился чемпионом мира по версии WBO, однако потерял этот титул, потерпев поражение от американца Себастьяна Фундоры (справа) 30 марта 2024 года

Фото: John Locher / AP

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