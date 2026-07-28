В Краснодаре 20 АЗС временно не отпускают топливо

По состоянию на утро 28 июля в Краснодаре работают 83 автозаправочные станции. Об этом сообщили в городских службах, отметив, что ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным на утро, бензин АИ-92 доступен на 78 АЗС, АИ-95 — на 67 станциях, АИ-100 — на 11, дизельное топливо — на 74 автозаправочных станциях.

Топливо отпускают на АЗС крупнейших сетей города. В сети «Роснефть» работают станции на улицах Селезнева, Уральской, Московской, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинской, Кубанской Набережной, Ростовском шоссе, а также на трассе Краснодар—Кропоткин в направлении хутора Ленина. В сети «Лукойл» открыты АЗС на улицах Тургенева, Захарова, Сормовской, Старокубанской, Автолюбителей, Уральской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Российской, Ставропольской, Коммунаров, Тополиной, на Ростовском шоссе, Западном обходе, проспекте Чекистов и Мирном проезде.

Заправки сети «Газпром» работают на улицах Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российской и Ейском шоссе. В сети «Газпромнефть» топливо доступно на станциях на улицах Селезнева, Новороссийской, Уральской, Кирилла Россинского, Евдокимовской, 1-й Дорожной, Калинина, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинской, Западном обходе, а также на трассе Краснодар—Кропоткин.

Кроме того, продолжают работать станции сетей Rusoil, Teboil, Atan, «СитиОйл», «Татнефть», VP, «Уфимнефть», КТК, «Ирбис», PNB, «Сивнефть», ЮНК, «Партнер», «ОПТИ» и Petrol.

При этом на ряде автозаправочных станций по решению собственников сохраняются ограничения: топливо отпускают только в топливные баки автомобилей. Еще 20 АЗС временно не осуществляют отпуск топлива, а 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Городские службы сообщили, что принимают меры для стабилизации ситуации с обеспечением топливом. Водителей призвали не приобретать топливо впрок, поскольку это позволит сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех автомобилистов.

Мария Удовик