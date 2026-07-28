На Кубани количество юрлиц с налоговой задолженностью за год выросло на 39,3%

В Краснодарском крае 33 251 юридических лиц имеют задолженность по уплате налогов. За год (по состоянию на 1 июля 2026 года) количество должников выросло на 39,3%, или на 9372 организаций. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УФНС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По состоянию на 1 июля 2025 года количество юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов, составляло 23 879. Это на 1,3%, или 304 организации, меньше, чем годом ранее.

«Власти необходимо не ждать статистики банкротств, а реагировать на ранние показатели: рост просрочки, налоговой задолженности, закрытий и обращений за рассрочками. Бизнесу нужны доступные займы для покрытия кассовых разрывов, упрощенные налоговые рассрочки, помощь впервые ставшим плательщиками НДС и пониженные региональные ставки УСН для приоритетных отраслей. Самому бизнесу сейчас необходимо жестко контролировать денежный поток, сокращать дебиторскую задолженность, пересматривать нерентабельные направления и начинать переговоры с банками и налоговой службой до возникновения просрочки. Главное — не брать новые дорогие кредиты только для погашения старых: это откладывает проблему, но делает ее тяжелее»,— прокомментировал председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае совокупная задолженность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за год выросла на 16,9% — до 85,9 млрд руб. по состоянию на 1 июля 2026 года.

Маргарита Синкевич