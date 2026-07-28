Что известно об атаке БПЛА на регионы России

Несколько десятков беспилотников сбили над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Один из дронов попал в многоэтажку в подмосковном Чехове. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью в сторону столицы летели 390 БПЛА, все они были сбиты. Утром дрон ВСУ ударил по рейсовому автобусу в Шебекино, 19 человек пострадали, заявил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Что известно о массированной атаке дронов на Россию — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия удара БПЛА по дому в Чехове

Фото: Телеграм-канал губернатора Московской области Последствия удара БПЛА по дому в Чехове

Фото: Телеграм-канал губернатора Московской области

С начала ночи в районе московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский вводились ограничения на использование воздушного пространства. С 4:40 мск Домодедово полностью остановил прием и отправку самолетов.

В 5:56 мск губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в Telegram, что силы ПВО ночью отразили атаку на регион. Один из беспилотников попал в многоквартирный дом в Чехове на улице Земской. После падения еще одного БПЛА «на открытой площадке» загорелись шины.

Андрей Воробьев сообщил в Telegram, что силы ПВО ночью отразили атаку на регион. Один из беспилотников попал в многоквартирный дом в Чехове на улице Земской. После падения еще одного БПЛА «на открытой площадке» загорелись шины. Кроме того, в деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава», загорелся частный дом. В момент происшествия людей в доме не было, уточнил губернатор. В СНТ «Ромашкино» (село Дубна) фрагменты беспилотника повредили дачный дом — пострадавших также нет. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил господин Воробьев.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов рассказал, что после атаки беспилотников «на территории округа зафиксированы повреждения». «В деревне Коледино поврежден забор частного дома, в лесном массиве зафиксировано возгорание», — сообщил чиновник. Также обломки БПЛА нашли на территории частных домовладений в деревне Бережки. Информация о пострадавших не поступала.

В Коледино находится логистический комплекс Wildberries. Пресс-служба объединенной компании RWB сообщила, что склад работает в штатном режиме.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в 6:56 мск, что с 20:30 до 6:30 в сторону Москвы летели 390 дронов. Большую часть силы ПВО сбили вдали от столицы, 81 беспилотник уничтожили на подлете к городу.

Сергей Собянин заявил в 6:56 мск, что с 20:30 до 6:30 в сторону Москвы летели 390 дронов. Большую часть силы ПВО сбили вдали от столицы, 81 беспилотник уничтожили на подлете к городу. В Рязанской области при атаке БПЛА пострадал человек, заявил губернатор Павел Малков. Над регионом были сбиты четыре дрона. В Сасовском округе повреждена опора линии электропередачи. Осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир. В Касимовском округе повреждены водонапорная башня и линия электропередачи. В Клепиковском округе повреждена вышка сотовой связи.

при атаке БПЛА пострадал человек, заявил губернатор Павел Малков. Над регионом были сбиты четыре дрона. В Сасовском округе повреждена опора линии электропередачи. Осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир. В Касимовском округе повреждены водонапорная башня и линия электропередачи. В Клепиковском округе повреждена вышка сотовой связи. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о попадании беспилотника в многоэтажку на проспекте Победы в Курске. Дрон не взорвался. В квартире, куда влетел БПЛА, никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Жильцов дома эвакуировали, саперы обезвредили боевую часть дрона. Глава региона пообещал оказать помощь, если квартира и общедомовое имущество были повреждены.

Александр Хинштейн сообщил о попадании беспилотника в многоэтажку на проспекте Победы в Курске. Дрон не взорвался. В квартире, куда влетел БПЛА, никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Жильцов дома эвакуировали, саперы обезвредили боевую часть дрона. Глава региона пообещал оказать помощь, если квартира и общедомовое имущество были повреждены. Три человека получили ранения в Брянской области после ударов БПЛА, рассказал врио губернатора Егор Ковальчук. В Стародубском районе в результате атаки БПЛА на предприятие ранена женщина. В Климовском районе от удара дрона пострадал мужчина. В Унечском районе беспилотник ударил по автопоезду — ранен мужчина, уточнил он.

после ударов БПЛА, рассказал врио губернатора Егор Ковальчук. В Стародубском районе в результате атаки БПЛА на предприятие ранена женщина. В Климовском районе от удара дрона пострадал мужчина. В Унечском районе беспилотник ударил по автопоезду — ранен мужчина, уточнил он. Над Ленинградской областью было сбито три беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Жертв и разрушений нет, уточнил он.

было сбито три беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Жертв и разрушений нет, уточнил он. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Шебекино в Белгородской области, пострадали 19 человек, заявил врио губернатора Александр Шуваев. 18 человек госпитализированы, уточнил он. Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, добавил господин Шуваев.

пострадали 19 человек, заявил врио губернатора Александр Шуваев. 18 человек госпитализированы, уточнил он. Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, добавил господин Шуваев. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поврежденный при ударе БПЛА рейсовый автобус в Шебекино

Фото: Официальный канал врио губернатора Белгородской области Поврежденный при ударе БПЛА рейсовый автобус в Шебекино

Фото: Официальный канал врио губернатора Белгородской области За минувшую ночь средства ПВО уничтожили над российскими регионами 356 украинских БПЛА, отчитались в Минобороны РФ. Согласно сводке, с 20:00 мск 27 июля до 8:00 мск 28 июля беспилотники перехватывали над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями. Также — над Крымом и Азовским морем.

Эрдни Кагалтынов