Почти 400 БПЛА летели в сторону Москвы ночью

Более 390 украинских БПЛА летели в сторону Москвы с вечера понедельника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, атака фиксировалась с 20:30 до 06:30 мск.

Основную часть беспилотников средства ПВО перехватили на дальних подступах. 81 дрон был сбит на подлете к городу. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что несколько десятков БПЛА были уничтожены над Домодедово, Коломной, Подольском и Раменским.