В Курске беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома

Составлено ИИ-Ассистентъ

Курская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлом году, 27 августа, украинский беспилотник уже врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса в Курске, при этом никто не пострадал, но были выбиты стекла на нескольких этажах. Обломки сбитых дронов также приводили к повреждениям частных домов и автомобилей. В одном из случаев, в ночь на 15 октября 2023 года, пять домов пострадали в результате массовой атаки беспилотников на Курск. Власти часто отмечают, что беспилотники целенаправленно атакуют гражданские объекты и инфраструктуру.

В целом, атаки беспилотников на Курск и Курскую область являются частью более широкой картины событий, связанных с боевыми действиями в регионе. В августе 2025 года Следственный комитет России даже возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки, в результате которой погибла женщина и пострадали 17 человек, а беспилотник попал в многоэтажный дом в Железнодорожном районе города. По информации следствия, беспилотники начинялись взрывными устройствами для максимального урона.