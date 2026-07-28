Полпред УрФО обсудил паводки и лесные пожары Урала с федеральными инспекторами

Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, сообщили в полпредстве. Ключевыми темами стали ликвидация последствий летнего паводка и тушение природных пожаров в уральских регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«На части УрФО стоит высокая вода — это Свердловская, Тюменская и Курганская области, а на северных территориях продолжается аномально жаркая погода, из-за чего возникают пожары. Сил и средств для борьбы с природными явлениями достаточно. Главное — это минимизация последствий для жителей округа»,— сказал Артем Жога.

Особое внимание полпред уделил качеству питьевой воды в населенных пунктах региона, поставив задачу сосредоточить все ресурсы на решении проблем с водоснабжением. Также он обсудил ситуацию в Ирбитском районе Свердловской области, наиболее пострадавшем от непогоды, где приоритетом остается помощь жителям в восстановлении жилья. Инспекторы доложили об актуальной социально-экономической обстановке в регионах округа. Отдельно обсуждались вопросы обеспечения населения топливом и поставки горюче-смазочных материалов сельхозпроизводителям.

Ранее в Свердловской области более 400 человек эвакуировали из-за паводка. В Тюмени паводки вызвали проблемы с водоснабжением. В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) повторно ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

Ирина Пичурина