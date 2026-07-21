Режим ЧС ввели в Нижневартовском районе ХМАО из-за пожаров

В Нижневартовском районе (ХМАО-Югра) ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за осложнения лесопожарной обстановки. Он будет действовать с 21 июля до 10 августа, сообщили в администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В настоящее время в районе продолжается тушение лесных пожаров, к ликвидации привлечены силы Авиалесоохраны, МЧС России и других служб. Также в муниципалитет направили дополнительную технику и специалистов.

На время действия режима ЧС запрещено посещение лесов, использование открытого огня и проведение пожароопасных работ. В районе усилено патрулирование лесных массивов и населенных пунктов, организован круглосуточный мониторинг пожарной обстановки, также проводится контроль качества атмосферного воздуха.

«Главам городских и сельских поселений поручено усилить информирование жителей, актуализировать состав добровольных пожарных дружин и волонтерских формирований, обеспечить готовность всех сил и средств к оперативному реагированию»,— добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 21 июля в Югре действуют 18 лесных пожаров в Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском и Березовском районах. Общая площадь возгораний составляет 811,2 га. В начале месяца площадь пожаров в Югре стала одной из самых больших в России.

Полина Бабинцева