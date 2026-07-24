В Свердловской области более 400 человек эвакуировали из-за паводка

С нарастающим итогом из зон риска затопления паводком в Свердловской области эвакуировали 409 граждан, в том числе 98 детей, сообщили в региональном МЧС. При этом паводковая ситуация, по данным ведомства, уже стабилизируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области

За сутки вода ушла с территорий 10 частных жилых домов и 126 приусадебных участков в 15 населенных пунктах 13 муниципальных образований. Действует пять ПВР в Ирбите и Ирбитском МО, Камышлове и Серовском МО. В них размещены 65 человек, включая 17 детей. Для 22 населенных пунктов работают 13 переправ: за сутки ими воспользовались 22 человека. Спасатели за день передали жителям 120 продуктовых наборов. Всего к работам привлечены 543 человека и 159 единиц техники.

Кроме того, в населенных пунктах начали восстанавливать пострадавшие от наводнения дома. На просушку помещений было отправлено 107 заявок — из них накануне просушили четыре дома. Также откачали воду из шести подвалов. На двух территориях начались первые выплаты пострадавшим гражданам.

Ирина Пичурина