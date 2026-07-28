ФНС обратилась с заявлением о банкротстве томского ФК «Томь»

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Омской области направила в арбитражный суд Томской области иск о признании банкротом ООО «Футбольный клуб "Томь"» (Томск). Ведомство требует взыскать с организации 35,9 млн руб. Заявление к производству на данный момент не принято, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Кандинский / Коммерсантъ/Коммерсантъ / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Кандинский / Коммерсантъ/Коммерсантъ / Коммерсантъ

В 2018 году футбольный клуб выступал ответчиком по делу о банкротстве, однако тогда суд не стал рассматривать исковое заявление. В июне 2023-го Российский футбольный союз (РФС) исключил из своих членов ФК «Томь». В 2022 году сообщалось, что РФС отказал «Томи» в участии в основных футбольных чемпионатах из-за проблем с финансированием и образовавшимися долгами. Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур заявил, что ФК не будет финансироваться из регионального бюджета, однако власти будут искать способы решения финансовых проблем клуба.

В начале февраля 2023 года СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты сотрудникам «Томи». Общая сумма задолженности тогда составила 27,5 млн руб. В том же году из-за долгов футбольный стадион «Темп», ранее принадлежавший клубу, был передан на баланс ДЮСШ №17. В сентябре 2025 года суд удовлетворил заявление РФС о взыскании с футбольного клуба 41,9 млн руб. В ноябре того же года Российский футбольный союз сообщал о намерении обратиться с заявлением о банкротстве ФК. Последний раз «Томь» выступала на профессиональном уровне в сезоне 2021/2022 и заняла 14-е место в Футбольной национальной лиге.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «ФК "Томь"» принадлежит томской областной спортивной школе олимпийского резерва, учредителем которой является Томская область.

Александра Стрелкова