Принадлежавший «Томи» стадион отдали спортшколе

Футбольный стадион «Темп» в Томске, ранее принадлежавший клубу «Томь», передан в муниципальную собственность. По данным мэрии, решение об этом принял губернатор Владимир Мазур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Темп» передадут на баланс муниципальной ДЮСШ №17. На стадионе будут тренироваться воспитанники школы.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее «Темп» был выставлен на аукцион для покрытия долгов ФК «Томь». Предполагалось, что он состоится 3 июля с начальной ценой 51 млн руб.

В июне Российский футбольный союз исключил из своих членов девять профессиональных футбольных клубов, включая «Томь».

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Валерий Лавский