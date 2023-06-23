Членство в РФС потеряли «Томь» и «Иртыш»

Российский футбольный союз (РФС) исключил из своих членов девять профессиональных футбольных клубов, среди которых «Томь» (Томск) и «Иртыш (Омск). Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Омский «Иртыш» – одна из старейших команд Сибири и Дальнего Востока: она была образована в 1946 году. Сезон 2022/2023 «Иртыш» завершил на втором месте во второй лиге. «Думаю, на четверку в чемпионате мы наиграли», — заявил наставник омского клуба Валерий Петраков, комментируя итоги сезона.

ФК «Томь» был создан в 1957 году. В 2022 год сообщалось, что РФС отказал «Томи» в участии в основных футбольных чемпионатах – Футбольной национальной и Профессиональной футбольной лигах (ФНЛ и ПФЛ) – из-за нерешенного вопроса с финансированием и накопленных долгов. Ранее губернатор Владимир Мазур заявил, что ФК не будет финансироваться из регионального бюджета, однако власти будут искать способы решения финансовых проблем клуба.

В начале февраля 2023 года СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты сотрудникам «Томи». Общая сумма задолженности составила около 27,5 млн руб.

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Илья Николаев