ЦБ тратит годы на выявление нечестной биржевой игры

За последние два года Банк России значительно увеличил количество выявляемых нарушений законодательства о манипулировании рынком и инсайдерской торговле. При этом большая часть нарушений касается физлиц. Как указывают юристы, для эффективного противостояния незаконному поведению на финансовом рынке необходим не только надзор, но и оперативное реагирование. Однако сейчас на сбор доказательств и подтверждение вины нарушителя уходят годы. На решение этой задачи отчасти направлен законопроект, который будет рассматриваться во втором чтении осенью. Для решения проблемы законодатели намерены изменить подход к регулированию действий инсайдеров и ужесточить надзор за потенциальными манипуляторами.

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