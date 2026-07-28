Инсайд трудно разглядеть

За последние два года Банк России значительно увеличил количество выявляемых нарушений законодательства о манипулировании рынком и инсайдерской торговле. При этом большая часть нарушений касается физлиц. Как указывают юристы, для эффективного противостояния незаконному поведению на финансовом рынке необходим не только надзор, но и оперативное реагирование. Однако сейчас на сбор доказательств и подтверждение вины нарушителя уходят годы. На решение этой задачи отчасти направлен законопроект, который будет рассматриваться во втором чтении осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Количество выданных Банком России предписаний на устранение нарушений в рамках законодательства о манипулировании рынком и инсайдерской торговле в первой половине 2026 года, по оценке “Ъ”, составило 85. Этот результат уже превысил годовые показатели за 2022 и 2023 годы. В 2024 и 2025 годах количество выданных предписаний составляло 181 и 228 соответственно. С учетом того что во втором полугодии, как правило, активность регулятора растет, не исключено повторение подобных результатов и в этом году. Как отмечает член совета Ассоциации инвесторов АВО Илья Винокуров, значительной проблемой является не только использование инсайдерской информации, но и манипулирование рынком. Весной этого года были задержаны лица, связанные с сетью ТГ-каналов, которые намеренно подогревали интерес аудитории к определенным ценным бумагам, чтобы заработать на движении котировок.

Согласно данным ЦБ, большая часть предписаний касалась нарушений физлиц.

Например, в прошлом году их доля превышала 73%, а в 2024 году приближалась к 75%. Как отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, это может быть связано с тем, что розничные инвесторы часто совершают операции, формально попадающие под манипулирование рынком из-за отсутствия у них «должного понимания требований законодательства». Например, чтобы быстро перебросить активы с одного счета на другой, инвесторы могут совершать встречные сделки по оговоренной цене, что попадает под признаки манипулирования.

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Вместе с тем доказанные случаи инсайдерской торговли пока остаются штучным товаром. 22 июля Банк России раскрыл детали инсайдерских операций с акциями «Софтлайна», совершенных замгендиректора по управлению активами этой компании два года назад. В 2025 году ЦБ раскрыл четыре случая инсайдерской торговли в отношении акций Ашинского метзавода, МГКЛ, девелоперской компании «Самолет» и Сбербанка. В первых двух случаях это касалось событий годовой давности, в других случаях — событий двухлетней давности. Нарушители «рассчитывают на то, что сделка будет выглядеть как обычная биржевая операция», ошибочно полагая, что их операции останутся незамеченными, отмечает адвокат МКА «Лебедев и партнеры» Анна Малафеева.

Главной проблемой действующего регулирования является длительный срок, который требуется для сбора неопровержимых доказательств.

По словам старшего юриста «Рустам Курмаев и партнеры» Владислава Гейтса, главная сложность заключается не в самом выявлении нарушения, а в необходимости доказать, что трейдер преднамеренно воспользовался инсайдом. «Недобросовестные участники торгов делают расчет на медлительность системы, так как на доказательство уходит несколько лет»,— считает старший юрист Right Side Олег Палавин.

Для решения этой проблемы законодатели намерены изменить подход к регулированию действий инсайдеров и ужесточить надзор за потенциальными манипуляторами. Согласно разработанным поправкам к профильному закону, биржи будут обязаны уведомлять ЦБ об операциях таких инвесторов, а сами инсайдеры — ежемесячно отчитываться о внебиржевых сделках. Эмитенты будут публиковать обезличенные сводные данные об операциях инсайдеров. Дополнительная ответственность по выявлению подозрительной активности ляжет на комплаенс-службы эмитентов и организаторов торгов. По данным “Ъ”, рассмотрение законопроекта во втором чтении планируется осенью.

Важное изменение касается и увеличения размера штрафа для инсайдеров и манипуляторов, который будет привязан к сумме дохода от незаконных операций. В настоящее время максимальное наказание для юрлиц составляет 700 тыс. руб., для физлиц — 5 тыс. руб. Как указывает госпожа Малафеева, мировая практика предполагает жестокие наказания для инсайдеров и манипуляторов: например, в США штраф за инсайдерскую торговлю «достигает трехкратной суммы от полученной выгоды», причем нарушителю грозит уголовный срок до 20 лет.

Андрей Ковалев, Юлия Пославская