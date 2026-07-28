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Инсайд трудно разглядеть

Почему ЦБ тратит годы на выявление нечестной биржевой игры

За последние два года Банк России значительно увеличил количество выявляемых нарушений законодательства о манипулировании рынком и инсайдерской торговле. При этом большая часть нарушений касается физлиц. Как указывают юристы, для эффективного противостояния незаконному поведению на финансовом рынке необходим не только надзор, но и оперативное реагирование. Однако сейчас на сбор доказательств и подтверждение вины нарушителя уходят годы. На решение этой задачи отчасти направлен законопроект, который будет рассматриваться во втором чтении осенью.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Количество выданных Банком России предписаний на устранение нарушений в рамках законодательства о манипулировании рынком и инсайдерской торговле в первой половине 2026 года, по оценке “Ъ”, составило 85. Этот результат уже превысил годовые показатели за 2022 и 2023 годы. В 2024 и 2025 годах количество выданных предписаний составляло 181 и 228 соответственно. С учетом того что во втором полугодии, как правило, активность регулятора растет, не исключено повторение подобных результатов и в этом году. Как отмечает член совета Ассоциации инвесторов АВО Илья Винокуров, значительной проблемой является не только использование инсайдерской информации, но и манипулирование рынком. Весной этого года были задержаны лица, связанные с сетью ТГ-каналов, которые намеренно подогревали интерес аудитории к определенным ценным бумагам, чтобы заработать на движении котировок.

Согласно данным ЦБ, большая часть предписаний касалась нарушений физлиц.

Например, в прошлом году их доля превышала 73%, а в 2024 году приближалась к 75%. Как отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, это может быть связано с тем, что розничные инвесторы часто совершают операции, формально попадающие под манипулирование рынком из-за отсутствия у них «должного понимания требований законодательства». Например, чтобы быстро перебросить активы с одного счета на другой, инвесторы могут совершать встречные сделки по оговоренной цене, что попадает под признаки манипулирования.

Вместе с тем доказанные случаи инсайдерской торговли пока остаются штучным товаром. 22 июля Банк России раскрыл детали инсайдерских операций с акциями «Софтлайна», совершенных замгендиректора по управлению активами этой компании два года назад. В 2025 году ЦБ раскрыл четыре случая инсайдерской торговли в отношении акций Ашинского метзавода, МГКЛ, девелоперской компании «Самолет» и Сбербанка. В первых двух случаях это касалось событий годовой давности, в других случаях — событий двухлетней давности. Нарушители «рассчитывают на то, что сделка будет выглядеть как обычная биржевая операция», ошибочно полагая, что их операции останутся незамеченными, отмечает адвокат МКА «Лебедев и партнеры» Анна Малафеева.

Главной проблемой действующего регулирования является длительный срок, который требуется для сбора неопровержимых доказательств.

По словам старшего юриста «Рустам Курмаев и партнеры» Владислава Гейтса, главная сложность заключается не в самом выявлении нарушения, а в необходимости доказать, что трейдер преднамеренно воспользовался инсайдом. «Недобросовестные участники торгов делают расчет на медлительность системы, так как на доказательство уходит несколько лет»,— считает старший юрист Right Side Олег Палавин.

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Для решения этой проблемы законодатели намерены изменить подход к регулированию действий инсайдеров и ужесточить надзор за потенциальными манипуляторами. Согласно разработанным поправкам к профильному закону, биржи будут обязаны уведомлять ЦБ об операциях таких инвесторов, а сами инсайдеры — ежемесячно отчитываться о внебиржевых сделках. Эмитенты будут публиковать обезличенные сводные данные об операциях инсайдеров. Дополнительная ответственность по выявлению подозрительной активности ляжет на комплаенс-службы эмитентов и организаторов торгов. По данным “Ъ”, рассмотрение законопроекта во втором чтении планируется осенью.

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Важное изменение касается и увеличения размера штрафа для инсайдеров и манипуляторов, который будет привязан к сумме дохода от незаконных операций. В настоящее время максимальное наказание для юрлиц составляет 700 тыс. руб., для физлиц — 5 тыс. руб. Как указывает госпожа Малафеева, мировая практика предполагает жестокие наказания для инсайдеров и манипуляторов: например, в США штраф за инсайдерскую торговлю «достигает трехкратной суммы от полученной выгоды», причем нарушителю грозит уголовный срок до 20 лет.

Андрей Ковалев, Юлия Пославская

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