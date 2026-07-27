Аграрии Дагестана собрали 146,2 тысячи тонн зерновых

Дагестанские аграрии собрали урожай зерновых с 56,1 тыс. га, что составляет 44% от запланированной площади в 128,1 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Валовый сбор зерновых культур составляет 146,2 тыс. тонн, или 68,8% к аналогичному периоду 2025 года. Озимые убраны с площади 45,1 тыс. га, валовой сбор составил 119,3 тыс. тонн при урожайности 26,4 ц/га. Яровые колосовые убраны с 11 тыс. га, сбор — 26,8 тыс. тонн при урожайности 24,3 ц/га.

По итогам 2025 года республика собрала 453,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых — на 10,2% меньше, чем в 2024 году. Урожай риса тогда составил 119,2 тыс. тонн, снизившись на 25,8%.

Мария Хоперская