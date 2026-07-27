Очистную станцию 1960-х годов модернизируют в Ипатово за 600 млн рублей

В Ипатово после смены подрядчика возобновилась реконструкция водоочистной станции 1960-х годов постройки: модернизация обойдется почти в 600 млн руб. и позволит обеспечить питьевым ресурсом свыше 40 тысяч жителей 22 населенных пунктов Ставропольского края, сообщил министр ЖКХ СК Александр Рябикин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МинЖКХ Ставропольского края Фото: МинЖКХ Ставропольского края

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения в Ипатово вступает в активную фазу после вынужденного перерыва. Первоначальный контракт был расторгнут, однако власти оперативно организовали новый аукцион и определили другого исполнителя работ.

Водоочистная станция была введена в эксплуатацию в конце 1950-х — начале 1960-х годов. За прошедшие десятилетия оборудование физически выработало свой ресурс: девять из двенадцати фильтров, прослуживших более 60 лет, будут заменены в ходе нынешних работ. Принципиально важно, что замена ведется без прекращения водоподачи — город продолжает получать воду через оставшиеся действующие фильтры. Помимо этого, предусмотрено полное обновление электротехнического и гидротехнического оборудования.

По завершении модернизации суточная производительность станции вырастет почти на четверть — с 18 до 24 тыс. кубометров. Расширение мощностей обеспечит доступ к водоснабжению более чем 40 тыс. человек в 22 населенных пунктах Ипатовского, Апанасенковского и Туркменского округов.

Работы ведутся в рамках договора со «Ставрополькрайводоканалом». Совокупный объем финансирования составляет около 600 млн руб. и формируется из трех источников: заем из Фонда национального благосостояния — 319,5 млн руб., средства краевой казны — 110,8 млн руб., собственные инвестиции «Ставрополькрайводоканала» — ещё 110,8 млн руб.

Параллельно в 2026 году в регионе стартуют два дополнительных водопроводных проекта, финансируемых из федерального бюджета в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В хуторе Сухоозерном Предгорного округа впервые будет проложен централизованный водовод протяженностью 11 километров — его появление впервые обеспечит около 150 местных жителей доступом к организованному водоснабжению. В Георгиевском округе запланирован второй этап капитального ремонта Обильненского группового водопровода: предстоит обновить порядка 12 километров магистрали, эксплуатирующейся около 40 лет, что позволит практически полностью восстановить трубопроводную систему.

Станислав Маслаков