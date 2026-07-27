Более 7 тыс. компаний и ИП на Ставрополье начали платить НДС

Более 7 тыс. налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), в Ставропольском крае по итогам первого квартала 2026 года стали плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) в связи с превышением порога доходов в 20 млн руб. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным управления, плательщиками НДС признаны 7 149 налогоплательщиков, применяющих УСН. Общая сумма исчисленного ими налога за отчетный период составила 3,06 млрд руб. При этом сведения приведены только за первый квартал, поскольку срок представления деклараций по НДС и уплаты авансовых платежей за второй квартал на момент подготовки ответа еще не наступил.

Руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина ранее отмечала, что изменения налогового законодательства не привели к массовому отказу бизнеса от упрощенной системы налогообложения.

«Предприниматели просто мигрируют между налоговыми режимами, выбирая наиболее удобные форматы работы. При этом многие продолжают применять УСН, исполняя обязанности плательщиков НДС после превышения установленного законодательством порога доходов», — сказала госпожа Афонина в интервью «Ъ-Кавказ».

Такой переход связан с изменениями налогового законодательства, вступившими в силу с 2025 года. Они сохранили для части бизнеса возможность применять УСН при более высоких лимитах доходов, но одновременно ввели обязанность уплачивать НДС после достижения установленного порога выручки.

Роман Лаврухин