Сборы по единому сельхозналогу на Ставрополье снизились на 3,6%

По итогам первого полугодия 2026 года поступления по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) в Ставропольском крае составили 770,7 млн руб., что на 3,6%, или на 37,4 млн руб., меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении ФНС, снижение поступлений связано с сокращением налоговой базы за 2025 год на 6,8%, или на 1 148,7 млн руб. По состоянию на 1 июля 2026 года единый сельскохозяйственный налог применяли 3 633 налогоплательщика против 3 672 годом ранее.

В недавнем интервью «Ъ-Кавказ» руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина отмечала, что единый сельскохозяйственный налог остается основным специальным режимом для большинства сельхозтоваропроизводителей региона. По ее словам, реформа налогообложения практически не изменила условия работы отрасли, поскольку крупные аграрные предприятия и ранее применяли общую систему налогообложения.

«Поступления по нему стабильны — около 760 млн рублей за пять месяцев, им пользуются более 3,5 тыс. производителей края. Крупные сельхозпредприятия давно работают на общем режиме налогообложения, поэтому новой нагрузки отрасль не почувствовала»,— сказала госпожа Афонина.

Валерий Климов