Патентная система на Ставрополье потеряла три четверти налоговых сборов

В первом полугодии 2026 года поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в Ставропольском крае составили 130 млн руб. Это на 76,7%, или на 428,6 млн руб., меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении ФНС, снижение поступлений обусловлено изменением законодательства, а именно изменением срока уплаты налога. По состоянию на 1 июля 2026 года патентную систему налогообложения в Ставропольском крае применяли 24 767 налогоплательщиков против 27 044 годом ранее.

В недавнем интервью «Ъ-Кавказ» руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина пояснила, что резкое сокращение поступлений по патентной системе связано не с ухудшением положения малого бизнеса, а с изменением правил применения специальных налоговых режимов и переходом предпринимателей на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. По ее словам, этот процесс сопровождался перераспределением налогоплательщиков между режимами.

«Если в прошлом году АвтоУСН применяли лишь несколько сотен налогоплательщиков, то сейчас на этом режиме работают уже около 6,5 тыс. предпринимателей. Соответственно, падение поступлений по патентной системе на 76% — это ожидаемый результат ограничений режима и миграции бизнеса на АвтоУСН»,— сказала госпожа Афонина.

Валерий Климов