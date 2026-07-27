На Ставрополье выросло число получателей социальных налоговых вычетов

В первом полугодии 2026 года число жителей Ставропольского края, заявивших социальные налоговые вычеты, увеличилось на 12 783 человека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным УФНС, социальные налоговые вычеты заявили 56 872 человека на общую сумму 4 631,3 млн руб. Это на 1 265 млн руб. больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В недавнем интервью «Ъ-Кавказ» руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина отмечала, что рост востребованности налоговых вычетов во многом обеспечен развитием цифровых сервисов ФНС. По ее словам, большинство взаимодействий граждан с налоговыми органами уже осуществляется в электронном формате, а количество пользователей личного кабинета налогоплательщика в регионе превысило 1 млн человек.

«Сегодня цифровые сервисы становятся ключевым каналом взаимодействия с налогоплательщиками»,— сказала госпожа Афонина. Она отметила, что дальнейшее развитие электронных сервисов позволяет гражданам быстрее получать государственные услуги, в том числе оформлять налоговые вычеты без посещения инспекций.

Роман Лаврухин