На Ставрополье снизились поступления по упрощенной системе налогообложения

По итогам первого полугодия 2026 года поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), в Ставропольском крае составили 9 996,8 млн руб., что на 0,6%, или на 64,3 млн руб., меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В УФНС сообщили, что снижение поступлений связано с переходом с 1 января 2025 года ряда налогоплательщиков на общую систему налогообложения. По состоянию на 1 июля 2026 года специальный налоговый режим УСН в крае применяли 99 280 налогоплательщиков против 95 596 годом ранее.

В недавнем интервью «Ъ-Кавказ» руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина отмечала, что изменение динамики поступлений по специальным налоговым режимам связано не со снижением предпринимательской активности, а с перераспределением бизнеса между различными режимами налогообложения после вступления в силу изменений законодательства. По ее словам, если в начале прошлого года упрощенную систему налогообложения и патент применяли около 111 тыс. налогоплательщиков, то сейчас — порядка 101 тыс.

«Предприниматели просто мигрируют между налоговыми режимами, выбирая более удобные форматы»,— сказала госпожа Афонина. Она отметила, что одновременно быстро растет число пользователей автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН), которая позволяет существенно сократить административные издержки бизнеса и максимально автоматизировать исполнение налоговых обязательств.

Роман Лаврухин