Кто возглавлял FIDE

C момента основания Международной шахматной федерации (FIDE) в 1924 году ее руководителями успели поработать восемь человек.

Одним из основателей федерации и первым ее президентом (в 1924–1939 и 1946–1949 годах) был юрист и дипломат из Нидерландов Александр Рюб. Он известен как автор антологии шахматного этюда в пяти томах. В годы Второй мировой обязанности главы организации исполнял аргентинский шахматист Аугусто де Муро.

С 1949 по 1970 год президентом шахматной федерации был юрист и шахматный арбитр из Швеции Фольке Рогард.

В 1970–1978 годах FIDE возглавлял нидерландский гроссмейстер, пятый чемпион мира по шахматам Махгилис Эйве.

С 1978 по 1982 год президентом организации был юрист, первый гроссмейстер в истории Исландии Фридрик Олафссон.

С 1982 по 1995 год организацию возглавлял юрист и шахматист из Филиппин Флоренсио Кампоманес. При нем в 1993 году произошел раскол, когда чемпион мира Гарри Каспаров (признан иноагентом) отказался играть под эгидой FIDE и создал Профессиональную шахматную ассоциацию.

С 1995 по 2018 год президентом Международной шахматной федерации был глава Калмыкии (в 1993–2010 годах) Кирсан Илюмжинов. В апреле 2018 года президентский совет FIDE обратился к нему с просьбой уйти в отставку из-за введенных в отношении политика санкций США.

С октября 2018 года организацию возглавляет бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.