«Машук-КМВ» победил «Волгарь» в Астрахани после пожара на базе клуба

Пятигорский футбольный клуб «Машук-КМВ» одержал выездную победу над астраханским «Волгарем» со счётом 2:1 в матче 2-го тура Второй лиги А, состоявшемся 26 июля на стадионе «Центральный», — и это несмотря на крупный пожар, накануне уничтоживший клубную базу в Пятигорске, пишет Победа26.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Накануне выезда в Астрахань подопечные главного тренера Артура Садирова пережили серьёзное испытание: на клубной базе в Пятигорске вспыхнул крупный пожар. Огонь уничтожил личные вещи футболистов и тренерского штаба, игровую экипировку и тренировочный инвентарь. По счастливой случайности никто из персонала и игроков не пострадал. Тем не менее тренерскому штабу удалось психологически собрать команду и настроить её на принципиальный выезд.

«Машук-КМВ» взял инициативу с первых минут матча. Уже на 5-й минуте пятигорчане открыли счет: защитник Астемир Абазов исполнил вбрасывание из аута, нападающий Андрей Домоцев выиграл борьбу и сбросил мяч на Севаду Торосяна, который с линии штрафной площади точно закрутил его в ворота хозяев.

Спустя пять минут Торосян был близок к тому, чтобы удвоить счет — после точного паса Александра Мкртычяна мяч дотянулся до рук голкипера «Волгаря» Владислава Ямпольского. Астраханцы ответили незамедлительно: полузащитник Даниил Аносов навесил с правого фланга, однако удар Дмитрия Лесникова головой в красивом прыжке парировал вратарь гостей Егор Плотников. Незадолго до перерыва «Волгарь» всё же восстановил равновесие — защита пятигорчан неудачно выбила мяч из штрафной, Аносов подобрал его и отдал нападающему Вячеславу Кротову, пробившему точно с 15 метров.

Второй тайм «Машук-КМВ» начал с острой атаки: Домоцев на скорости ворвался в штрафную и пробил в левый угол, однако спасла стойка ворот. На 65-й минуте пятигорчане вновь вышли вперёд — после изящного розыгрыша в штрафной площади между вышедшими на замену полузащитниками Мосавером Хашматуллой и Расулом Гыстаровым мяч оказался в сетке. В концовке «Волгарь» предпринял несколько попыток отыграться, однако все атаки хозяев пришлись в молоко. Итоговый счёт — 1:2 в пользу «Машука-КМВ».

В следующем, третьем туре команда проведет домашний матч против «Сокола» на стадионе «Ессентуки Арена» в августе.

Станислав Маслаков