Турпоток на Ставрополье снизился, но гостиницы сохранили высокую загрузку

Туристический поток в Ставропольский край по итогам 2025 года составил 8,4 млн человек, что на 7,7% меньше рекордного показателя 2024 года, когда регион посетили 9,1 млн туристов. При этом гостиничная отрасль сохранила высокую загрузку, а курорты Кавказских Минеральных Вод показали лучший результат за последние годы. Такие данные министерство туризма и оздоровительных курортов края привело в ответе на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

По данным ведомства, в течение 2025 года загрузка гостиниц и других средств размещения держалась на уровне 85–90%. Одновременно Кавминводы увеличили турпоток почти на 18%, несмотря на снижение общего числа гостей в регионе. Таким образом, снижение общего турпотока не затронуло крупнейший курортный кластер края, который продолжил наращивать число отдыхающих.

По итогам 2025 года в Ставропольском крае работали 682 коллективных и специализированных средства размещения, рассчитанных более чем на 58 тыс. человек. Из них 554 относятся к гостиницам и аналогичным средствам размещения — отелям, мотелям, хостелам, домам и базам отдыха, пансионатам. Их совокупная вместимость составляет 22,9 тыс. мест. Основная часть гостиничной инфраструктуры сосредоточена на Кавказских Минеральных Водах, где работают 376 таких объектов общей вместимостью 14,3 тыс. мест.

По состоянию на первое полугодие 2026 года в регионе насчитывается 679 коллективных средств размещения. Они располагают 11 513 номерами и могут одновременно принять 25 191 человека. Существенных изменений в структуре гостиничного рынка по сравнению с концом прошлого года не произошло.

Опрошенные «Ъ-Кавказ» участники рынка отмечают, что опубликованные показатели свидетельствуют о сохранении высокого спроса на отдых в регионе. Несмотря на снижение общего числа туристов после рекордного 2024 года, загрузка гостиниц остается близкой к максимальной, а курорты Кавказских Минеральных Вод продолжают расти быстрее остальных территорий края. По оценкам экспертов, это говорит о сохраняющемся дефиците качественного номерного фонда в курортной агломерации и поддерживает интерес инвесторов к строительству новых гостиниц.

Ставропольский край остается одним из крупнейших центров внутреннего туризма на юге России. Основной поток отдыхающих традиционно приходится на Кавказские Минеральные Воды — Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск, где сосредоточены федеральные здравницы и крупнейший гостиничный фонд региона. В последние годы власти края делают ставку на развитие туристической инфраструктуры и увеличение числа средств размещения, рассчитывая сохранить устойчивый рост отрасли в долгосрочной перспективе.

Станислав Маслаков