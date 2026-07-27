Приставы опечатали цеха в Предгорном округе из-за угрозы промышленной катастрофы

В Предгорном округе Ставропольского края судебные приставы на основании судебного решения остановили работу предприятия, выпускающего мясную продукцию и безалкогольные напитки, — объект закрыт на два месяца из-за грубых нарушений требований промышленной безопасности при использовании высоконапорного газового оборудования, сообщила пресс-служба ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Производственный объект в Предгорном округе Ставропольского края прекратил работу по решению суда: приставы-исполнители опечатали цеха предприятия, занятого выпуском мясных изделий и безалкогольных напитков. Срок вынужденного простоя составит 60 суток.

Поводом для судебного разбирательства стали выявленные надзорными структурами системные нарушения в сфере промышленной безопасности. В частности, на производстве фиксировалось ненадлежащее обращение с газопотребляющим оборудованием высокого давления, а система производственного контроля функционировала с существенными сбоями. По оценке проверяющих, подобное положение дел создавало реальную угрозу для жизни и здоровья персонала завода.

После вступления судебного акта в силу и возбуждения исполнительного производства сотрудники службы судебных приставов выехали на место, провели опечатывание помещений и передали руководству предприятия официальное предупреждение. В документе зафиксирована персональная уголовная ответственность за несанкционированное возобновление деятельности до истечения установленного срока.

На протяжении всего двухмесячного периода приостановки ведомство намерено осуществлять регулярный контроль за исполнением судебного предписания.

Станислав Маслаков