В Петербурге спустили на воду новое электросудно «Фонтанка 2.0»

На судостроительной верфи «Речная» в Санкт-Петербурге спустили на воду пассажирское электросудно «Фонтанка 2.0». Оно предназначено для прогулочных и экскурсионных рейсов по внутренним водным путям города, сообщили в Минтрансе России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электросудно «Фонтанка 2.0» для прогулок по рекам Петербурга спустили на воду

Фото: Пресс-служба судостроительной верфи «Речная» Электросудно «Фонтанка 2.0» для прогулок по рекам Петербурга спустили на воду

Фото: Пресс-служба судостроительной верфи «Речная»

Судно проекта F2 строится по заказу компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» под техническим наблюдением специалистов Российского морского регистра судоходства. Электросудно адаптировано для работы на реках и каналах Петербурга: благодаря ограниченному вертикальному габариту оно сможет проходить под низкими городскими мостами.

Использование электрической силовой установки позволит снизить воздействие на окружающую среду и сделать пассажирские перевозки более экологичными. Судно строится на класс Российского морского регистра судоходства.

По данным компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт», длина «Фонтанки 2.0» составляет 20 метров, ширина — 5,3 метра. Электросудно сможет развивать скорость до 12 км/ч и перевозить до 70 пассажиров.

Матвей Николаев