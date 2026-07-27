Автоматический перерасчет пенсий охватит 140 тысяч жителей Ставропольского края

С 1 августа 2025 года отделение Социального фонда России по Ставропольскому краю в автоматическом режиме скорректирует страховые пенсии примерно 140 тысячам продолжающих трудиться жителей региона — без каких-либо обращений с их стороны, сообщат пресс-служба реготделения фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Региональное отделение СФР уточнило, что корректировка распространяется на получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели на протяжении 2025 года перечисляли страховые взносы. Помимо этого, пересмотру подлежат назначенные выплаты по случаю утраты кормильца: условием служит наличие на лицевом счете покойного взносов за минувший год, которые прежде не были учтены при формировании размера пособия.

«Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, региональное Отделение Соцфонда осуществляет автоматически. Это значит, пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Средства будут перечислены всем пенсионерам в августе по стандартному графику», - рассказала управляющая Отделением СФР по Ставропольскому краю Елена Долгова.

Принципиальное отличие августовской процедуры от плановой индексации состоит в персонализированном подходе к каждому получателю. Величина надбавки не является единой для всех: она определяется уровнем заработка пенсионера и суммарным объемом перечисленных за него взносов. Верхняя граница прибавки установлена на уровне трех пенсионных коэффициентов.

Никаких дополнительных действий от самих пенсионеров не требуется — весь процесс осуществляется фондом самостоятельно. Обновлённые суммы поступят получателям в августе в штатные даты выплат, без изменения привычного графика.

Станислав Маслаков