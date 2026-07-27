«Проекты могут стать долгосрочнее, но они не должны останавливаться»

Высокая ключевая ставка изменила правила игры для бизнеса. Несмотря на дорогие кредиты и рост издержек, Ставропольский край уже девятый год подряд сохраняет рост инвестиций в основной капитал. За счет чего инвесторы продолжают запускать новые проекты, и почему власти готовы переносить сроки их реализации, но не допускать остановки, в интервью «Ъ-Кавказ» рассказал министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края

— Высокая ключевая ставка фактически закрыла для многих компаний доступ к дешевым кредитам. Почему, несмотря на это, инвестиции в крае продолжают расти?

— Инвестиции — это не только строительство новых предприятий. Это любые вложения в основной капитал: модернизация производств, покупка оборудования, строительство новых объектов. По итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал вырос на 1,5% и превысил 420 млрд руб. против 383,9 млрд руб. годом ранее. Для нас особенно важно, что этот показатель растет уже девятый год подряд. На этот год губернатор поставил задачу выйти на объем инвестиций не менее 430 млрд руб.

Конечно, высокая ключевая ставка изменила поведение бизнеса. Если раньше многие проекты финансировались преимущественно за счет банковских кредитов, то сейчас предприятия чаще используют собственные средства. Там, где это возможно, бизнес опирается на ранее сформированную прибыль.

Сегодня в крае действует более 70 инструментов поддержки бизнеса. Одной из самых востребованных мер остаются льготные микрозаймы. Продолжают работать и программы льготного кредитования, прежде всего, в сельском хозяйстве и туризме. Для многих инвесторов именно они позволяют не отказываться от реализации проектов.

— Можно сказать, что бизнес сегодня чаще откладывает проекты?

— Скорее переносит сроки, чем отказывается от них. Мы регулярно рассматриваем такие вопросы на координационном совете по развитию инвестиционной деятельности. Причины понятны: выросла стоимость строительства, оборудования, изменилась логистика. Все это увеличивает стоимость проектов, может сдвинуть сроки.

Наша позиция остается неизменной: если инвестор готов работать, его нужно поддержать. Можно пересмотреть график реализации, помочь с инфраструктурой или земельным участком. Гораздо хуже, если проект будет остановлен. Тогда регион потеряет и инвестиции, и новые рабочие места.

— Какие меры поддержки сегодня наиболее востребованы?

— На первом месте — предоставление земельных участков без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Без площадки невозможно начинать строительство, поэтому этот механизм остается одним из самых востребованных. Сегодня им воспользовались уже около 200 проектов — это промышленные предприятия, санатории, гостиницы, коммерческие и производственные объекты.

Но земля предоставляется не просто так. Инвестор берет на себя обязательства по срокам проектирования, строительства и ввода объекта. Если проект без объективных причин не реализуется, участок должен работать на другого инвестора.

Не менее востребована инфраструктурная поддержка. Иногда для бизнеса важнее не налоговая льгота, а возможность подключить объект к газу, электричеству, воде или построить подъездную дорогу. Мы готовы участвовать в решении этих вопросов.

Еще один инструмент — налоговые преференции. Они позволяют сократить срок окупаемости проекта и быстрее вывести предприятие на устойчивую работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края

— Долгое время именно строительство считалось локомотивом региональной экономики. Сегодня это по-прежнему так?

— Строительство остается одной из ключевых отраслей, потому что за ним стоит большое количество смежных производств. Но, конечно, высокая стоимость кредитов повлияла на рынок.

При этом говорить о его остановке нельзя. В крае продолжается комплексное развитие территорий, строятся жилье, школы, инженерная инфраструктура. Просто рынок вошел в более сдержанную фазу.

— Тогда какие отрасли сегодня определяют экономику региона?

— Если говорить о структуре валового регионального продукта, то их три: промышленность, сельское хозяйство и санаторно-курортный комплекс. Промышленность обеспечивает развитие производства, сельское хозяйство традиционно остается одной из сильнейших отраслей региона, а Кавказские Минеральные Воды сегодня становятся одним из главных драйверов экономики благодаря росту внутреннего туризма и масштабным инвестициям.

— Аграрии все чаще говорят о росте издержек и снижении рентабельности. Насколько серьезно это сказывается на отрасли?

— Давление действительно усилилось. Высокая стоимость кредитов, рост цен на ресурсы, логистические сложности — все это влияет на экономику сельхозпредприятий.

Но говорить о системном кризисе я бы не стал. АПК остается одной из ключевых отраслей экономики края, и инвестиционная активность здесь сохраняется. Продолжают работать программы господдержки, реализуются крупные проекты. Например, в Невинномысске строится современное плодохранилище, развивается садоводство, почти вдвое выросла площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель.

— Кто сегодня легче проходит этот период — крупный бизнес или небольшие хозяйства?

— Безусловно, крупным компаниям проще. У них больше собственных ресурсов и возможностей привлекать финансирование. Но это не означает, что средние и малые предприятия перестали инвестировать. Они стали осторожнее: внимательнее оценивают риски, переносят сроки реализации проектов, но не отказываются от развития.

— После налоговой реформы многие прогнозировали волну закрытия предприятий. Эти опасения оправдались?

— Нет. Мы внимательно следим за ситуацией и не видим массового ухода бизнеса с рынка. Более того, число субъектов малого и среднего предпринимательства продолжает расти. Сегодня в крае зарегистрировано около 365 тыс. субъектов предпринимательства, включая самозанятых, что на 17% больше, чем годом ранее.

Сегодня в регионе действует более 70 инструментов поддержки бизнеса. Только за первое полугодие этого года краевой Фонд микрофинансирования предоставил 134 льготных микрозайма на сумму 347 млн руб., Фонд поддержки предпринимательства оказал 667 услуг, а Гарантийный фонд выдал 76 поручительств на 464 млн руб. Благодаря этому предприниматели смогли привлечь почти 1 млрд руб. на развитие бизнеса.

Предпринимателям пришлось адаптироваться к новым правилам, однако говорить о каком-либо обвале оснований нет.

Именно поэтому сегодня особенно востребованы не только финансовые меры поддержки, но и консультационное сопровождение — важно помочь предпринимателю выбрать подходящий инструмент и эффективно им воспользоваться.

— Туризм сегодня можно назвать одним из главных драйверов роста?

— Безусловно. Переориентация внутреннего туризма дала Кавказским Минеральным Водам мощный импульс. Вместе с туристическим потоком растет спрос на гостиницы, рестораны, транспорт, сферу услуг, появляются новые инвестиционные проекты. Туризм начинает работать сразу на многие отрасли экономики.

По данным сотового оператора, в 2025 году Ставропольский край посетили около 8,5 млн человек — это почти половина всего туристического потока Северо-Кавказского федерального округа.

За последние пять лет в санаторно-курортной отрасли завершена реализация более 100 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 28,3 млрд руб. Это позволило создать свыше 5 тыс. новых койко-мест. Сейчас на разных стадиях реализации находятся еще 65 проектов общей стоимостью почти 140 млрд рублей. До 2036 года они позволят создать 22,7 тыс. койко-мест и около 9,4 тыс. рабочих мест. Только в 2026 году планируется реализовать 32 проекта с объемом инвестиций почти 40 млрд руб.

Развивается и инфраструктура. Новый терминал аэропорта Минеральные Воды, выставочный центр «МинводыЭКСПО», проведение Кавказского инвестиционного форума — все это делает регион привлекательнее как для туристов, так и для инвесторов. Мы ожидаем, что к 2036 году доля туризма в валовом региональном продукте достигнет 5,5%, а туристический поток увеличится до 12,1 млн человек.

— Внутренний спрос сегодня остается главным фактором развития?

— Во многом да. Но внутренний спрос невозможен без роста реальных доходов населения. Если у людей есть возможность больше покупать, путешествовать, инвестировать, выигрывает вся экономика. Поэтому для нас важно привлекать инвесторов, чтобы создавались новые рабочие места с достойной заработной платой.

— При этом поступления по налогу на прибыль снижаются. Это тревожный сигнал?

— Скорее отражение текущей ситуации. Рост издержек и дорогие кредиты, безусловно, влияют на финансовые результаты предприятий. Но гораздо важнее, что бизнес продолжает работать.

Да, проекты стали реализовываться дольше, где-то снизилась рентабельность. Однако предприятия адаптируются к новым условиям, ищут новые рынки, перестраивают производственные процессы. Наша задача — помочь им пройти этот период с минимальными потерями.

— Многие предприятия сегодня говорят о дефиците кадров. Насколько эта проблема серьезна для региона?

— Квалифицированные специалисты сегодня нужны практически во всех отраслях. Кадровый вопрос сейчас является одним из важнейших факторов успеха.

Экономика быстро меняется. Поэтому сегодня важно не просто закрывать текущие вакансии, а готовить специалистов под те отрасли, которые будут активно развиваться в ближайшие годы.

— Где потребность будет самой высокой?

— Видим потребность в санаторно-курортной сфере. На Кавказских Минеральных Водах строятся новые санатории, гостиницы и объекты размещения. Вместе с ними растет спрос на врачей, средний медицинский персонал, специалистов гостиничного бизнеса, общественного питания и сферы услуг. Подготовкой этих кадров нужно заниматься уже сегодня.

— За последние годы российским компаниям пришлось практически заново выстраивать экспорт. Как этот процесс проходит у ставропольских предприятий?

— География поставок изменилась очень существенно. Сегодня наши производители активно работают со странами Центральной Азии, Ближнего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки. Поначалу было непросто — требовалось выстроить новую логистику и найти партнеров. Но этот этап в основном уже пройден.

Сегодня основными направлениями экспорта стали Азербайджан, Казахстан, Саудовская Аравия, Китай и Грузия. Наиболее востребованы за рубежом ставропольские зерновые, мясо птицы, продукция пищевой промышленности, растительные масла и кондитерские изделия. Мы также видим рост спроса на напитки, продукты переработки фруктов и овощей, жмыхи и другую продукцию глубокой переработки.

Хороший пример — ставропольский производитель кондитерской продукции. Компания отправила пробную партию в Кению, а после успешных продаж заключила контракт уже на регулярные поставки.

Такие истории показывают, что выходить на новые рынки могут не только крупные компании. Государство может помочь с сопровождением, но успех экспорта в первую очередь зависит от самого бизнеса.

— Каким вы видите следующий этап развития экономики?

— Мир меняется очень быстро, и вместе с ним меняется экономика. Если раньше конкурентным преимуществом был доступ к дешевым деньгам, то сегодня все большую роль играют технологии, производительность и способность быстро перестраивать бизнес-процессы.

Это касается и искусственного интеллекта. Он уже становится рабочим инструментом, который помогает повышать эффективность предприятий. Те, кто быстрее научится использовать такие технологии, получат серьезное конкурентное преимущество.

— Что сегодня беспокоит вас как министра больше всего?

— Любой предприниматель сейчас работает в условиях высокой неопределенности. Дорогие кредиты, рост затрат, изменение привычных рынков — все это требует постоянно принимать новые решения.

Но я не вижу, чтобы бизнес опустил руки. Да, многие проекты реализуются дольше, чем планировалось. Где-то пересматриваются объемы инвестиций. Однако предприниматели продолжают работать и искать возможности для развития.

Можно изменить сроки проекта, скорректировать его параметры, найти новые рынки или источники финансирования. Но проекты не должны останавливаться. Поэтому наша задача — сохранить все работающие меры поддержки и помочь инвесторам пройти этот период. В конечном итоге каждая реализованная инвестиция — это новые предприятия, рабочие места и более сильная экономика региона.

— Предусмотрены ли отдельные программы поддержки для участников специальной военной операции, которые хотят открыть собственное дело?

— Да. Если человек после возвращения хочет заняться предпринимательством, мы готовы сопровождать его практически на всех этапах. В краевом Фонде поддержки предпринимательства действуют специальные образовательные программы, можно получить льготный микрозаем, поручительство, помощь в подготовке бизнес-плана и сопровождении проекта.

Сегодня система поддержки малого и среднего бизнеса в крае включает более 70 различных инструментов.

Для нас важно, чтобы люди, которые возвращаются к мирной жизни, могли реализовать себя в бизнесе. Наша задача — сделать так, чтобы на каждом этапе они могли получить необходимую поддержку: от обучения и подготовки бизнес-плана до льготного финансирования и сопровождения проекта.

Беседовал Роман Лаврухин