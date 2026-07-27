В СКФО на фоне топливного кризиса удвоились продажи электромобилей с пробегом

В июне 2026 года рынок подержанных электромобилей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах показал двукратный рост — 429 реализованных единиц против 203 годом ранее, — тогда как сегмент новых электрокаров в тех же регионах просел на 13%, пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат Инфо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Вторичный рынок электромобилей на юге страны продемонстрировал резкое ускорение на фоне противоречивой картины в целом по отрасли: пока россияне охотно приобретали машины с пробегом, спрос на новые электрокары сжимался. Ключевым катализатором эксперты называют топливный дефицит, спровоцировавший у части потребителей интерес к альтернативным источникам движения.

Основная доля сделок пришлась на Южный федеральный округ, где за июнь сменили владельцев 376 электромобилей с пробегом. Безусловным лидером предпочтений оказался Nissan Leaf — 76 проданных машин. Второе место занял китайский Zeekr 001 (31 автомобиль), тройку замкнула Tesla Model 3 с показателем 26 единиц. В числе востребованных моделей также оказались Volkswagen ID.4 (24 шт.), Evolute i-Pro (20 шт.) и Hyundai Kona (19 шт.).

В Северо-Кавказском федеральном округе объем сделок оказался скромнее — 53 электромобиля. Здесь пальму первенства удержал Zeekr 001 (9 машин), за ним расположились Tesla Model 3 (6 шт.) и Nissan Leaf (5 шт.). Определенные объемы реализации зафиксированы у Hyundai Kona и Volkswagen e-Lavida.

По итогам января–мая 2026 года в ЮФО было реализовано 937 подержанных электрокаров, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 16,3%. В СКФО за тот же срок продажи вторичных электромобилей составили 187 единиц — прирост в 5% год к году. Оба региона сохраняют положительный вектор, хотя темпы роста заметно различаются.

Иначе складывается ситуация в сегменте новых машин. В совокупности по двум округам в июне было реализовано 109 новых электромобилей — на 13% меньше, чем годом ранее (125 единиц). В ЮФО продажи опустились с 108 до 91 автомобиля. Наиболее востребованной маркой здесь стал Umo — новый электромобиль под маркой «Яндекса» (24 шт.), следом идёт Changan (19 шт.); заметные объемы показали BYD, Toyota, Hyundai, Zeekr и Volkswagen.

В СКФО продажи новых электрокаров снизились незначительно — с 19 до 18 единиц. Лидирующую позицию занял Changan (9 шт.), за ним расположились BYD и Dongfeng; штучные продажи зафиксированы у Audi, Hyundai, Umo и Zeekr.

Вместе с тем накопленный итог за пять месяцев выглядит обнадеживающе. В ЮФО за январь–май реализовано 420 новых электромобилей — на 10% больше, чем в том же периоде 2025 года. В СКФО прирост и вовсе составил 70% год к году, хотя в абсолютных значениях речь идет лишь о 70 автомобилях.

Станислав Маслаков