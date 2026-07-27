В Ставрополе продают арестованный автосервис за 392,8 млн рублей

В Ставрополе на открытый аукцион выставлено арестованное здание автосервиса начальной ценой 392,8 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: торги-россии.рф Фото: торги-россии.рф

На торги выставлено залоговое имущество должника Салпагарова А.Р. — здание автосервиса по адресу улица Доваторцев, 52д, квартал 496. Торги организует ООО «Гарант» на электронной площадке TORGI.GOV.RU.

Объект представляет собой семиэтажное нежилое здание с одним подземным этажом общей площадью 8675 кв.м. Кадастровый номер строения — 26:12:011801:1424. Земельный участок под зданием находится в аренде у должника. На объект наложены обременения: ипотека в силу закона и запрет на регистрационные действия. Основанием для реализации имущества послужило постановление судебного пристава-исполнителя Главного УФССП России по Ставропольскому краю.

Шаг аукциона составляет 3.9 млн рублей, размер задатка — 19 млн рублей. Приём заявок открыт с 23 июля по 5 августа 2026 года, приём ценовых предложений — с 7 по 8 августа 2026 года. Победитель торгов обязан оплатить приобретённое имущество в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Тат Гаспарян