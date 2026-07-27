Девять больниц построят и реконструируют на Северном Кавказе за три года

Кабинет министров России закрепил схему территориального планирования в сфере охраны здоровья населения, предусматривающую возведение и модернизацию объектов медицинской инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующая информация распространена пресс-службой правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно утвержденному распоряжению, в периметр программы вошли девять медицинских организаций. Наибольшее их число сосредоточено в Ставропольском крае — пять учреждений. В Кабардино-Балкарии запланированы работы на двух объектах, тогда как Дагестан и Ингушетия получат по одному новому или реконструированному медицинскому комплексу.

Распределение средств между субъектами носит поэтапный характер. Кабардино-Балкария станет одним из первых получателей финансирования: в 2026 году республике перечислят 2,5 млрд руб., а в следующем году — еще 58 млн руб. Ставропольскому краю в том же 2026 году поступит 2,2 млрд руб.

Северная Осетия будет получать федеральные средства на протяжении всех трех лет: в 2026 году — 1 млрд руб., в 2027-м — 1,4 млрд руб., в 2028-м — 362 млн руб. Карачаево-Черкесская Республика в рамках первого этапа рассчитывает на 413 млн руб. в 2026 году.

Дагестан будет задействован в программе преимущественно на завершающей стадии: в 2027 году республика получит 397 млн руб., в 2028-м — 245,7 млн руб.

Все перечисленные ассигнования предусмотрены в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения», входящего в состав государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Примечательно, что Дагестан параллельно участвует в смежной инициативе федерального уровня: ранее республике были выделены дополнительные 191 млн руб. в рамках проекта по модернизации первичного звена медицинской помощи — структурного уровня, с которым непосредственно взаимодействует большинство жителей региона.

Станислав Маслаков