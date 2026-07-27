Александр Бастрыкин взялся за дело о гибели троих детей в Махачкале

Вечером 25 июля в махачкалинском частном доме трое малолетних детей, оставшихся без присмотра, самостоятельно открыли газовый кран и погибли от острого отравления — Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Трагедия в Махачкале унесла жизни троих малолетних детей. Роковым стал вечер 25 июля: малыши, находившиеся дома без взрослых, добрались до газового крана, установленного в доступном для них месте, и открыли его. Отравление бытовым газом оказалось стремительным — дети скончались прежде, чем подоспела помощь.

Следственный комитет по Республике Дагестан в течение суток возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса — о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал развёрнутый доклад о ходе расследования и об установленных к тому моменту обстоятельствах гибели детей.

Параллельно со следственными действиями прокуратура республики инициировала собственную проверку, призванную оценить соблюдение правил эксплуатации газового оборудования в доме и степень родительского контроля за несовершеннолетними. В целях защиты интересов пострадавших несовершеннолетних и следствия возраст жертв и другая конкретика официально не сообщаются. По состоянию на 27 июля обвинение никому не предъявлено, сведений об избранной мере пресечения и итогах экспертиз в открытом доступе не появлялось — расследование пребывает на начальном этапе.

Станислав Маслаков