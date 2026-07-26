На Эльбрусе погиб еще один альпинист, его напарника эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в СУ СК России по Кабардино-Балкарии. По факту случившегося следователи организовали проверку.

По предварительным данным, 26 июля группа из двух альпинистов на высоте 5,3 тысячи метров запросила помощь. В региональном ГУ МЧС уточнили, что оба альпиниста — граждане России, эвакуированный — житель Тульской области.

Из-за непогоды — пурги и шквалистого ветра — эвакуировать тело погибшего не удалось. Спуск запланирован на следующий день в 06:00 по московскому времени.

Мария Хоперская