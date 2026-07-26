В Северной Осетии на АЗС введут видеоконтроль очередности заправки частников

Министерство ЖКХ Северной Осетии по поручению главы республики и в соответствии с решениями оперштаба совместно с основными АЗС организует интеграцию видеопотока с камер наблюдения в ведомственную систему. Об этом сообщили в республиканском минЖКХ.

Мера позволит оперативно выявлять случаи, когда один и тот же автомобиль заправляется на одной АЗС дважды подряд в обход действующего ограничения на отпуск топлива. При обнаружении подобного нарушения в заправке откажут.

«Цель меры — следить за соблюдением правил отпуска топлива и обеспечивать его равномерную доступность для всех потребителей», — заявил министр ЖКХ Тимур Караев.

Мария Хоперская