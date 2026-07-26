Ставропольский агрокомплекс вложил 200 млн рублей в птицеводство

Агрокомплекс в Предгорном районе Ставрополья нарастил производство утиного мяса: поголовье птицы увеличилось почти на 11 тысяч особей и достигло 50,7 тыс. Об этом сообщила окружная администрация.

Основу ассортимента составляют охлаждеенные продукты — целые тушки, филе, окорочка и фарш. Продукция поступает в продажу как на территории Ставропольского края, так и в другие регионы России.

Проект был запущен в 2017 году в рамках программ продовольственной безопасности и импортозамещения. Общий объем инвестиций составил 200 млн руб.

Помимо уток, предприятие разводит гусей, кур и цесарок. Собственные земельные угодья позволяют полностью обеспечивать птицу кормами собственного производства.

Мария Хоперская