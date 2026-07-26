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На переезде в Дагестане электропоезд протаранил автомобиль, погиб человек

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения электропоезда с автомобилем на железной дороге в Дагестане. Инцидент произошtл 26 июля 2026 года на переезде перегона Каякент — Берикей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Южная транспортная прокуратура

Фото: Южная транспортная прокуратура

В результате ДТП погиб автомобилист.

Махачкалинская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также контролирует соблюдение прав пассажиров.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Мария Хоперская

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