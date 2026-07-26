На Эльбрусе погибли двое из группы альпинистов из Боснии и Герцеговины

Два альпиниста из Боснии и Герцеговины, пытавшиеся взойти на Эльбрус в составе группы, погибли. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Еще двое пострадавших альпинистов не нуждаются в медицинской помощи.

«В медицинские учреждения Кабардино-Балкарии пострадавшие альпинисты не доставлялись. У них были незначительные травмы. Помощь им была оказана на месте медиками на курорте», — заявили в ведомстве.

25 июля группа из семи человек начала восхождение на Эльбрус. Один из участников спустился с горы и сообщил, что двоим членам группы стало плохо на высоте 5,1 тыс. м. Двое погибли, еще двоих спасли. Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд продолжает искать остальных участников группы.

Следственный комитет проводит доследственную проверку. Прокуратура Кабардино-Балкарии контролирует работу правоохранительных органов на месте.

Мария Хоперская