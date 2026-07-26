В Пятигорске до конца года завершат реконструкцию Новопятигорского озера

В Пятигорске продолжается реконструкция Новопятигорского озера и прилегающей парковой зоны. Глава города Дмитрий Ворошилов сообщил, что строители завершают формирование единого прогулочного контура, дообустраивая пешеходные зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На площадке будущего скейт-парка уже сформированы фигуры, следующий этап — их бетонирование. По словам Ворошилова, для долговечности конструкций при интенсивной эксплуатации применяется бетонная смесь на гранитной крошке, которую прежде местные заводы не производили. Экспериментальный образец такого бетона изготовлен и прошёл сертификацию, что открывает возможность для завоза гранитной крошки и выпуска материала в нужных объемах.

Минэкономразвития РФ довело предельные объемы финансирования по объекту. Это позволит начать расчеты с подрядчиком, который на протяжении всего года работал преимущественно за счет собственных средств.

Параллельно на объекте ведется отсыпка зеленых зон черноземом, облицовка подпорных стен, подключение водоснабжения и канализации. Масштабная высадка деревьев и посев газонных трав запланированы на осень 2026 года. Все строительные работы на Новопятигорском озере намечено завершить до конца 2026 года.

Мария Хоперская