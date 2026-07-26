Пять участков отключили от газа в Глазове из-за подтопления

11 придомовых территорий в Глазове подтопило к вечеру 25 июля, сообщил во «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов. От газа отключили пять участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коновалов, vk Фото: Сергей Коновалов, vk

«Фиксируем спад воды. В районе пешеходного моста на улице Кирова уровень снизился на 20 см <...> Вывезли четыре двадцатикубовых самосвала мусора с площадок ТКО с ближайших к реке улиц и вдоль реки, работал манипулятор»,— написал он.

В последние дни на фоне дождей поднялся уровень воды в реке Сыге, вода начала заходить в Западный поселок. Сергей Коновалов предупредил жителей о точечных отключениях от газа. Силы и средства городского звена в режиме готовности.

Напомним, ночью 14 июля в Глазове подтопило 11 улиц после подъема уровня воды в реке Сыга. Также был объявлен режим локального ЧС. К Глазову из районов Удмуртии стягивали аварийно-спасательную технику для борьбы с последствиями. Около было 30 человек эвакуировано. К 16 июля последствия ликвидировали. Вода ушла с проезжей части и пешеходных мостов, а жилые дома подключили к электроэнергии. Было подтоплено до 249 придомовых участков и муниципальные учреждения. К вечеру 15 июля вода почти полностью ушла из города.